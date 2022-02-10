NASA против SpaceX: спутники Маска могут помешать запуску космических ракет

В NASA опасаются, что план по запуску 30 тысяч спутников Starlink на орбиту Земли может поставить под угрозу выполнение текущих миссий агентства.

Американское космическое агентство обеспокоено планами не только SpaceX, но и других компаний заполонить околоземное пространство десятками тысяч спутников связи. Это может помешать полетам ракет и выполнению научных миссий по наблюдению за космосом, сообщает The Guardian.

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Компания Илона Маска SpaceX уже получила разрешение на запуск 12 тысяч спутников, которые обеспечат доступ к Интернету жителям Земли, которые живут в сельской местности или в труднодоступных регионах, где нет возможности поставить вышки связи. Теперь же SpaceX запросила разрешения на запуск 30 тысяч спутников второго поколения на орбиту Земли.

В заявлении Федеральной комиссии по связи США говорится, что в NASA опасаются возможного воздействия этих спутников на научные и пилотируемые космические миссии.

Сейчас на орбите Земли находится 25 тысяч объектов, из них примерно 6100 находятся ниже отметки в 600 км. Если SapceX увеличит количество своих спутников, то наблюдаемых объектов ниже высоты в 600 км станет в 5 раз больше, говорят в NASA.

"Ученые обеспокоены большим количеством спутников связи, которые мешают астрономическим наблюдениям. Нужно сначала приспособиться к нескольким тысячам спутников, перед тем, как там появятся десятки тысяч", — говорит Джонатан Макдауэлл из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, который изучает влияние спутников на астрономию.

О влиянии спутников Маска на астрономические наблюдения Фокус уже писал.

[ + – ] Полоса от спутника Starlink на фотографии космоса, полученной астрономами Фото: New Atlas

Сейчас на орбите Земли уже более 2 тысяч спутников Starlink компании Илона Маска. В то же время компания Amazon Джеффа Безоса собирается потратить примерно 10 млрд долларов на создание и запуск более 3 тысяч своих спутников связи в рамках программы Project Kuiper.

В Amazon также выразили обеспокоенность, что их спутники и спутники Starlink могут работать на одной и той же высоте. Это повышает риск выхода из строя спутников, а потому в Amazon попросили Федеральную комиссию по связи США создать нормальные условия для работы всех спутников.

Несмотря на то, что запуск и содержание интернет-спутников – это очень дорогое удовольствие, тем не менее эта затея имеет свои плюсы, говорят эксперты. Во-первых, доступ к Интернету появится у большего количества людей, а во-вторых такие спутники могут предоставить связь, когда она исчезает во время стихийных бедствий, таких как ураганы.

Напоминаем, что космический шторм уничтожил десятки спутников Starlink Илона Маска.