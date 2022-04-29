Найден новый способ обеспечить энергией колонию на Марсе: технология применима и на Земле

Из-за сильных пылевых бурь на Марсе солнечная энергия не может быть конкурентоспособной. Но новое исследование доказывает обратное.

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Считается, что сильные пылевые бури на Марсе, а также то, что эта планета сильно удалена от Солнца не может способствовать конкурентоспособности солнечной энергии по сравнению с ядерной энергией. Особенно, если речь идет об обеспечении жизнеспособности будущей человеческой колонии на Красной планете. Но ученые из Калифорнийского университета в Беркли считают, что с помощью фотовольтаики (науки, которая занимается изучением преобразования в электрическую энергию энергии солнечного света) можно будет достичь невероятных результатов, пишет Forbes.

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Солнечная энергия может стать основополагающей для обеспечения колонии на Марсе благодаря повышению эффективности преобразования солнечного света в электричество, считают ученые. Этот процесс называется фотоэлектрическим и его изучением занимается фотовольтаика.

Фотоэлектрические солнечные панели

Ученые считают, что новые фотоэлектрические солнечные панели могут обеспечить энергией, которая необходима будет не только во время непродолжительной миссии, но и для обеспечения постоянной колонии на Марсе.

[ + – ] Ученые считают, что новые фотоэлектрические солнечные панели могут обеспечить энергией, которая необходима будет не только во время непродолжительной миссии, но и для обеспечения постоянной колонии на Марсе Фото: Reddit

Новое исследование показывает, что более эффективные и легкие новые солнечные панели смогут предоставить необходимое количество энергии днем. В то же время часть этой энергии можно будет использовать для производства газообразного водорода, чтобы использовать его в батареях, которые будут обеспечивать колонистов энергией ночью или во время пылевых бурь. Таким образом, по словам ученых, солнечная энергия может быть по эффективности такой же, как и ядерная, и даже лучше.

"Только фотоэлектрическая энергия вместе с электролизом (использованием электричества для расщепления воды на водород и кислород) показала себя конкурентоспособной по сравнению с ядерной энергией", — говорит Аарон Берлинер из Калифорнийского университета в Беркли.

Такие выводы были бы невозможны, если бы не новейшие достижения в фотоэлектрических технологиях солнечных панелей.

[ + – ] Новое исследование показывает, что более эффективные и легкие новые солнечные панели смогут предоставить необходимое количество энергии днем. В то же время часть этой энергии можно будет использовать для производства газообразного водорода, чтобы использовать его в батареях, которые будут обеспечивать колонистов энергией ночью или во время пылевых бурь Фото: SciTechDaily

В какой части Марса лучше использовать солнечную энергию?

"Наши результаты показывают, что солнечную энергию лучше все использовать в местах, которые находятся ближе к экватору Марса. В то же время, в приполярных областях лучше использовать ядерную энергию", — говорит Берлинер.

Например, в известных благодаря марсоходам Perseverance и Curiosity, кратерах Езеро и Гейла, которые находятся вблизи экваториальных широт, солнечная энергия будет более эффективна, чем ядерная.

Как солнечные электростанции на Марсе будут справляться с пылевыми бурями?

"Пока что это для нас главная проблема. Но мы работаем над тем, чтобы выяснить, как смягчить последствия пылевых бурь для солнечных панелей на Марсе", — говорит Берлинер.

Здесь стоит вспомнить, что именно пылевая буря стала причиной того, что солнечные панели аппарата InSight на Марсе, перестали давать достаточное количество энергии. Поэтому он скорее всего, будет работать только до конца этого года.

Фокус также писал о необычной технологии, которую предлагают использовать ученые для производства ракетного топлива на Марсе. Хотя здесь также не обойдется без солнечной энергии.

Если же говорить о том, что происходит на Марсе, то вертолет Ingenuity сделал снимок защитного корпуса марсохода Perseverance, а также его парашюта. Именно с помощью этого оборудования марсоход успешно приземлился на Красной планете. Получение данные ученые хотят использовать для разработки аппаратов, которые доставят образцы марсианской горной породы на Землю.