Слой пыли виден с орбиты. NASA показало снимки аппарата InSight, умирающего на Марсе (фото)

Аппарат NASA InSight настолько сильно покрыт пылью, что это даже видно с орбиты.

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Орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter прислал на Землю фотографии посадочного аппарата InSight, который покрыт красным марсианским реголитом, сообщает Space.

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Специалисты NASA часто дают задание аппарату Mars Reconnaissance Orbiter, который находится на орбите Марса, делать фотографии аппарата InSight с помощью своей камеры HiRISE. Это особенно актуально, когда посадочный аппарат испытывает определенные трудности.

Аппарат InSight еще в январе этого года перешел в безопасный режим работы после того, как его солнечные панели покрылись огромным слоем марсианской пыли. Ее было настолько много, что аппарат не мог получать достаточное количество энергии. Позже поступление необходимого уровня энергии восстановилось.

[ + – ] Орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter прислал на Землю фотографии посадочного аппарата InSight, который покрыт красным марсианским реголитом Фото: NASA

"Наблюдение за изменениями на поверхности Марса, как раз там, где находится InSight, предоставляет нам много важной информации о том, как пыль перемещается по поверхности планеты и как эта поверхность эволюционирует с течением времени", — говорят в NASA.

В NASA считают, что из-за того, что солнечные панели аппарата покрылись пылью, количества энергии для работы ему хватит до лета или максимум до конца 2022 года.

Посадочному аппарату InSight, который прибыл на Марс в ноябре 2018 года, уже довелось бороться с пылью на солнечных панелях в 2021 году. После чего он продолжил свою работу. Но мощная пылевая буря в начале этого года принесла слишком много марсианского реголита, и роботизированная рука не справляется с задачей по очистке аппарата от пыли.

[ + – ] Снимки, сделанные Mars Reconnaissance Orbiter, показывают InSight вскоре после приземления и в апреле 2022 года. На фотографии слева показана темная зона, образовавшаяся в результате приземления аппарата, а также парашют, который помог ему достичь поверхности. На фотографии справа показано, как пыль за эти годы скрыла признаки активности космического аппарата Фото: NASA

В NASA уже делали прогноз в прошлом году относительно того, что засорение пылью может привести к остановке деятельности InSight на поверхности Марса в 2022 году.

Кроме пылевых бурь, которые становятся все активнее, есть еще одна проблема. Во время своего обычного орбитального цикла Красная планета вышла на самое далекое расстояние от Солнца, а значит количество света уменьшилось, и InSight получает меньше энергии.

[ + – ] Аппарат изучает внутреннее строение и состав Марса, в том числе с помощью наблюдений за подповерхностными толчками, которые называются марсотрясения Фото: NASA/JPL-Caltech

Изначально в NASA рассчитывали, что InSight будет работать не меньше 1 марсианского года, а это 687 земных дней. Аппарат изучает внутреннее строение и состав Марса, в том числе с помощью наблюдений за подповерхностными толчками, которые называются марсотрясения.

Фокус уже писал о том, как аппарат InSight застрял в пыльной буре на Марсе и перешел в безопасный режим работы.

Как уже писал Фокус посадочный аппарат NASA InSight умирает на Марсе. По прогнозам специалистов, "жить" ему осталось не долго.

Напоминаем, что орбитальный аппарат NASA показал замерзший кратер на Красной планете.