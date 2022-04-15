Морозно на Марсе. Орбитальный аппарат NASA показал замерзший кратер на Красной планете (фото)

На новой фотографии аппарата Mars Reconnaissance Orbiter видно иней на поверхности кратера на юге Марса.

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С помощью камеры HiRISE, которая установлена на орбитальном аппарате, который кружит над поверхностью Красной планеты с 2005 года, NASA удалось получить изображение замерзшей поверхности одного из кратеров, сообщает Space.

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Камера HiRISE, которая установлена на космическом аппарате Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) имеет очень высокое разрешение, а это значит, что с высоты в 300 км на поверхности Марса можно различить детали размером в 30 см.

Зимой на Марсе бывает очень холодно. Температура рядом с полюсами Красной планеты снижается до минус 125 градусов Цельсия. Поэтому на поверхности некоторых регионов Марса может образоваться слой углекислого инея или сухой лед.

Во время зимы на Марсе, которая длится 4 месяца, такой иней может появится даже на участках поверхности, которая находится дальше от полюсов. Такие замерзшие области появляются вплоть до участков, которые находятся на уровне 50 градусов широты. На Земле это соответствует южной части Канады. Но, распространившись так далеко, иней начинает таять под лучами Солнца.

[ + – ] Марсианский кратер. Камера HiRISE, которая установлена на космическом аппарате Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) имеет очень высокое разрешение, а это значит, что с высоты в 300 км на поверхности Марса можно различить детали размером в 30 см Фото: NASA

Но Mars Reconnaissance Orbiter может обнаружить небольшие замерзшие участки на обращенных к полюсу склонах кратеров ближе к экватору. В этих местах температуры ниже, потому что они получают меньше солнечного света, а это означает, что углекислый иней не тает.

Новую фотографию аппарат MRO сделал как раз в середине марсианской зимы в южном полушарии Красной планеты. На фото виден кратер, который находится на уровне 37 градусов южной широты.

[ + – ] Обращенный к южному полюсу склон кратера покрыт слоем углекислого инея Фото: NASA

Обращенный к южному полюсу склон кратера покрыт слоем углекислого инея и кажется, что он синего цвета, так как эта фотография была обработана и улучшена. На фото видно, что сухой лед находится в желобах и вокруг них, которые были созданы селевыми потоками в теплое время года.

Mars Reconnaissance Orbiter— это космический аппарат, который передает на Землю изображения поверхности Марса в высоком разрешении. Одной из его задач является поиск воды и льда на поверхности планеты. Также он занимается поиском признаков потенциальной жизни на Марсе, месторождений полезных ископаемых, изучает климат планеты и геологию, уделяя особое внимание местам, где когда-то была вода. Также он выполняет функция станции связи между марсоходами и Землей.

[ + – ] Mars Reconnaissance Orbiter Фото: wikipedia

MRO отправился в космическое путешествие еще в 2005 году.

Напоминаем, что марсоход Curiosity изменил свой маршрут на Красной планете, чтобы спастись от "спины аллигатора". Это особенная местность, которая очень напоминает чешую рептилии.

Также Фокус писал о том, что на Марсе зафиксированы новые марсотрясения и характер поземных толчков уникален.