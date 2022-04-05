На Марсе зафиксированы новые марсотрясения: характер поземных толчков уникален

По данным нового исследования, на Красной планете обнаружено 47 новых сейсмических событий.

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Ученые из Австралии и Китая проанализировали данные марсианского посадочного аппарата InSight и обнаружили ранее не замеченные новые марсотрясения. Это означает, что на Марсе продолжается сейсмическая активность. Но ученые не могут понять, почему же тогда на Красной планете нет магнитного поля, которое "запускают" подземные события, сообщает ScienceAlert.

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С 2018 года посадочный аппарат InSight "прислушивается" к тому, что происходит в недрах Марса. Аппарат уже обнаружил сотни марсотрясений. Но Хрвое Ткалчич из Австралийского национального университета и Вейцзя Сунь из Китайской академии наук, используя новые методы анализа обнаружили в данных InSight свидетельства новых, ранее не замеченных 47 марсотрясений.

Эти подземные толчки зафиксированы в области, которая называется Cerberus Fossae. Это система трещин, которые создали разломы в марсианской коре.

[ + – ] С 2018 года посадочный аппарат InSight "прислушивается" к тому, что происходит в недрах Марса. Аппарат уже обнаружил сотни марсотрясений Фото: wikipedia

Магнитное поле Марса и его роль

"Данные о том, что мантия Марса все еще находится в активном состоянии, имеют решающее значения для понимания эволюции Марса. Это может помочь найти ответ на вопрос: как происходила эволюция на данный момент исчезнувшего магнитного поля Марса", — говорит Ткалчич.

То, что у Марса нет магнитного поля должно говорить о том, что в недрах планеты нет никакой активности, которая создавала бы эту оболочку. Марс не защищен от космических лучей и вредного солнечного излучения.

"Без магнитного поля, которое защищает все живое на Земле, на Марсе не может быть жизни в том виде, какой мы ее знаем", — говорит Ткалчич.

Причины новых подземных толчков на Марсе

Во время нового исследования ученые решили выяснить причину появления ранее незамеченных марсотрясений. Оказалось, что эта сейсмическая активность происходила во время марсианского дня, в то время как марсотрясения, которые были обнаружены раньше происходили только глубокой ночью.

"Мы считаем, что движения магмы в мантии Марса является причиной появления этих новых 47 марсотрясений в области Cerberus Fossae говорит Ткалчич.

[ + – ] Регион Cerberus Fossae на Марсе Фото: ESA

Предыдущие исследования показали, что в этом регионе вулканическая активность происходила недавно по космическим меркам – примерно 10 млн лет назад. Но новые данные говорят о том, что Марс сейчас более сейсмически активен, чем считали ученые.

"То, что эти марсотрясения до сих пор происходят говорит об активности в недрах Марса. Значит причиной исчезнувшего магнитного поля является что-то другое. Очень важно понять, когда и почему исчезло магнитное поле на Марсе. Знать об этих причинах критически важно, если человечество хочет колонизировать Красную планету", — говорит Ткалчич.

Фокус уже писал о том, что новый более усовершенствованный марсоход Rosalind Franklin может никогда не увидеть поверхность Марса. Аппарат стоимостью 1,1 млрд долларов может никуда не полететь из-за того, что Европейское космическое агентство прекратило сотрудничество с РФ в ответ на ее вторжение в нашу страну.

Напоминаем, что орбитальный аппарат Mars Express запечатлел удивительный марсианский пейзаж. На новых фотографиях видны кратеры из Равнины Утопия – самого большого ударного бассейна в нашей Солнечной системе.

Также Фокус писал о том, что в NASA рассказали, когда с Марса на Землю улетят образцы марсианской почвы, которые продолжает собирать марсоход Perseverance.