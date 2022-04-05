На Марсі зафіксовано нові маротруси: характер поземних поштовхів унікальний

За даними нового дослідження, на Червоній планеті виявлено 47 нових сейсмічних подій.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Учені з Австралії та Китаю проаналізували дані марсіанського посадкового апарату InSight і виявили раніше не помічені нові маротруси. Це означає, що на Марсі продовжується сейсмічна активність. Але вчені не можуть зрозуміти, чому тоді на Червоній планеті немає магнітного поля, яке "запускають" підземні події, повідомляє ScienceAlert.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Технології та наука" в Facebook Підписатись

Із 2018 року посадковий апарат InSight "прислухається" до того, що відбувається в надрах Марса. Апарат уже виявив сотні маротрусів. Але Хрвоє Ткалчич із Австралійського національного університету та Вейцзя Сунь із Китайської академії наук, використовуючи нові методи аналізу, виявили в даних InSight свідчення нових, раніше не помічених 47 марсотрусів.

Ці підземні поштовхи зафіксовані в області, що має назву Cerberus Fossae. Це система тріщин, які створили розломи в марсіанській корі.

[ + – ] Із 2018 посадковий апарат InSight "прислухається" до того, що відбувається в надрах Марса. Апарат уже виявив сотні маротрусів Фото: wikipedia

Магнітне поле Марса та його роль

"Дані про те, що мантія Марса все ще перебуває в активному стані, мають вирішальне значення для розуміння еволюції Марса. Це може допомогти знайти відповідь на питання: як відбувалася еволюція на цей момент зниклого магнітного поля Марса", — говорить Ткалчич.

Те, що Марс не має магнітного поля, має говорити про те, що в надрах планети немає жодної активності, яка створювала б цю оболонку. Марс не захищений від космічних променів і шкідливого сонячного випромінювання.

"Без магнітного поля, яке захищає все живе на Землі, на Марсі не може бути життя в тому вигляді, яким ми його знаємо", — говорить Ткалчич.

Причини нових підземних поштовхів на Марсі

Під час нового дослідження вчені вирішили з'ясувати причину появи раніше непомічених маротрусів. Виявилося, що ця сейсмічна активність відбувалася під час марсіанського дня, тоді як марсотруси, які були виявлені раніше, відбувалися лише під час глибокої ночі.

"Ми вважаємо, що рухи магми в мантії Марса є причиною появи цих нових 47 маротрусів в області Cerberus Fossae", — говорить Ткалчич.

[ + – ] Регіон Cerberus Fossae на Марсі Фото: Apophis

Попередні дослідження показали, що в цьому регіоні вулканічна активність відбувалася нещодавно за космічними мірками – приблизно 10 млн років тому. Але нові дані свідчать, що Марс зараз сейсмічно активніший, ніж вважали вчені.

"Те, що ці маротруси досі відбуваються, говорить про активність у надрах Марса. Значить причиною зниклого магнітного поля є щось інше. Дуже важливо зрозуміти, коли та чому зникло магнітне поле на Марсі. Знати про ці причини критично важливо, якщо людство хоче колонізувати Червону планету", — каже Ткалчич.

Фокус уже писав про те, що новий удосконаленіший марсохід Rosalind Franklin може ніколи не побачити поверхню Марса. Апарат вартістю 1,1 млрд доларів може нікуди не полетіти через те, що Європейське космічне агентство припинило співпрацю з РФ у відповідь на її вторгнення в нашу країну.

Нагадуємо, що орбітальний апарат Mars Express зобразив дивовижний марсіанський пейзаж. На нових фотографіях видно кратери з Рівнини Утопія – найбільшого ударного басейну в нашій Сонячній системі.

Також Фокус писав про те, що в NASA розповіли, коли з Марса на Землю полетять зразки марсіанської ґрунту, які продовжує збирати марсохід Perseverance.