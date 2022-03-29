Плани змінилися. У NASA розповіли, коли з Марса на Землю полетять зразки ґрунту

Марсіанські зразки гірської породи будуть доставлені на Землю пізніше, якщо на це виділять гроші.

У NASA повідомили про перенесення старту космічної місії на Марс під назвою Mars Sample Return. Спочатку запуск планувався на 2026 рік, тепер його перенесли на 2028-й і зразки з Марса тепер потраплять до рук учених не раніше ніж у 2033 році, повідомляє Space.

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Перенесення старту місії з доставлення зразків породи з Марса, які продовжує збирати марсохід Perseverance, пов'язані зі збільшенням витрат NASA. У космічному агентстві вирішили залучити два посадочні апарати на Марс замість одного.

Чи є життя на Марсі, ми дізнаємось не раніше 2033 року

Наразі вченим доведеться чекати до 2033 року, щоб з'ясувати, чи є життя на Марсі. Адже це основна мета марсоходу Perseverance, який продовжує досліджувати марсіанський кратер Єзеро, завширшки 45 км. Саме тут мільярди років тому було озеро і дельта річки, а отже, потенційно могло бути життя.

Над програмою з доставлення зразків породи з Марсу Mars Sample Return NASA працює спільно з Європейським космічним агентством (ЄКА).

Початковий план місії передбачав, що космічна ракета доставить на Марс кілька апаратів:

Посадковий апарат на Марс;

На цьому посадковому апараті буде марсохід, який забере зразки в Perseverance

та ракета для відправлення зразків на орбіту Марса.

[ + – ] Згідно з планами NASA, ракета доставить зібрані зразки з Марса на орбіту, де їх забере орбітальний апарат.

На орбіті зразки має прийняти орбітальний апарат ЕКА, який потім надішле їх на Землю.

Старт місії був призначений на 2026 рік. А приліт на Землю апарату із зразками було заплановано на 2031 рік. Але плани NASA змінились.

NASA потрібно більше грошей

У космічному агентстві заявили, що потрібен ще один посадковий апарат на Марс, який окремо нестиме марсохід. А для цього потрібні гроші. NASA вже запросило в Конгресу США на 2023 рік 26 млрд доларів фінансування, з яких 822 млн доларів піде на розробку апаратів для місії Mars Sample Return. Це на 169 млн більше, ніж було в бюджеті на 2022 рік. Але Конгрес ще має схвалити ці збільшені витрати.

До речі, запуск орбітального апарату ЄКА на Марс також перенесли з 2026-го на 2027 рік.

"Через те, що потрібна розробка другого посадкового апарату, старт місії з доставлення зразків гірської породи з Марса перенесений з 2026-го на 2028 рік. Відповідно на Землю вони прилетять у 2033-му. Але два посадочні апарати збільшують шанси на успіх цієї місії", — йдеться в заяві NASA.

Збільшення витрат NASA створило деякі проблеми

Збільшення витрат на місію Mars Sample Return призвело до того, що в NASA відклали запуск комічного телескопа NEO Surveyor, який має вивчати навколоземні об'єкти щодо наявності серед них небезпечних для планети астероїдів. Запуск телескопа тепер відбудеться не 2026 року, а не раніше 2028-го. Також у NASA поки що відмовилися від фінансування створення нового орбітального апарату Mars Ice Mapper, який мав досліджувати поверхню Марса. Це проєкт, який NASA планувало реалізувати спільно з японцями, канадцями та італійцями.

[ + – ] Згідно з початковими планами NASA, так мав виглядати процес відправлення зразків породи з Марса на Землю.

Фокус уже писав докладно про початкові плани NASA та ЄКА щодо місії Mars Sample Return.

Нагадуємо, що наприкінці минулого року в NASA розпочали випробування апаратів, які будуть залучені у місії з доставлення зразків з Марса.