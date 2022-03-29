Планы изменились. В NASA рассказали, когда с Марса на Землю улетят образцы почвы

Марсианские образцы горной породы будут доставлены на Землю позже, если на это выделят деньги.

В NASA сообщили о переносе старта космической миссии на Марс под названием Mars Sample Return. Изначально запуск планировался на 2026 год, теперь его перенесли на 2028-й и образцы с Марса теперь попадут в руки ученых не раньше, чем в 2033 году, сообщает Space.

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Перенос старта миссии по доставке образцов породы с Марса, которые продолжает собирать марсоход Perseverance, связаны с увеличением расходов NASA. В космическом агентстве решили задействовать два посадочных аппарата на Марс, вместо одного.

Есть ли жизнь на Марсе мы узнаем не раньше 2033 года

Теперь ученым придется ждать до 2033 года, чтобы выяснить, есть ли жизнь на Марсе. Ведь это основная цель марсохода Perseverance, который продолжает исследовать марсианский кратер Езеро, шириной 45 км. Именно здесь миллиарды лет назад было озеро и дельта реки, а значит потенциально могла быть жизнь.

Над программой по доставке образцов породы с Марса Mars Sample Return NASA работает совместно с Европейским космическим агентством (ЕКА).

Первоначальный план миссии предусматривал, что космическая ракета доставит на Марс несколько аппаратов:

Посадочный аппарат на Марс;

На этом посадочном аппарате будет находится марсоход, который заберет образцы у Perseverance

и ракета для оправки образцов на орбиту Марса.

[ + – ] Согласно планам NASA ракета доставит собранные образцы с Марса на орбиту, где их заберет орбитальный аппарат

На орбите образцы должен принять орбитальный аппарат ЕКА, который потом отправит их на Землю.

Старт миссии назначен был на 2026 год. А прилет на Землю аппарата с образцами был запланирован на 2031 год. Но планы NASA изменились.

NASA нужно больше денег

В космическом агентстве заявили, что нужен еще один посадочный аппарат на Марс, который будет отдельно нести марсоход. А для этого нужны деньги. NASA уже запросило у Конгресса США на 2023 год 26 млрд долларов финансирования из которых 822 млн долларов уйдет на разработку аппаратов для миссии Mars Sample Return. Это на 169 млн больше, чем было в бюджете на 2022 год. Но Конгресс еще должен одобрить эти растущие расходы.

Кстати запуск орбитального аппарата ЕКА на Марс также перенесли с 2026-го на 2027 год.

"Из-за того, что требуется разработка второго посадочного аппарата, старт миссии по доставке образцов горной породы с Марса перенесен с 2026-го на 2028 год. Соответственно на Землю они прилетят в 2033-м. Но два посадочных аппарата увеличивают шансы на успех этой миссии", — говорится в заявлении NASA.

Увеличение расходов NASA создало некоторые проблемы

Увеличение расходов на миссию Mars Sample Return привело к тому, что в NASA отложили запуск комического телескопа NEO Surveyor, который должен будет изучать околоземные объекты на предмет наличия среди них опасных для планеты астероидов. Запуск телескопа теперь состоится не в 2026 году, а не раньше 2028-го. Также в NASA пока отказались от финансирования создания нового орбитального аппарата Mars Ice Mapper, который должен был исследовать поверхность Марса. Это проект, который NASA планировало реализовать совместно с японцами, канадцами и итальянцами.

[ + – ] Согласно первоначальным планам NASA так должен был выглядеть процесс отправки образцов породы с Марса на Землю

Фокус уже писал подробно о первоначальных планах NASA и ЕКА относительно миссии Mars Sample Return.

Напоминаем, что в конце прошлого года в NASA начали испытание аппаратов, которые будут задействованы в миссии по доставке образцов с Марса.