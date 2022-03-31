Гігантський мозок на Марсі. Апарат Mars Express сфотографував дивовижний марсіанський пейзаж (фото)

Новими знімками поверхні Червоної планети поділився орбітальний апарат ЄКА.

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На знімках, зроблених орбітальним апаратом Mars Express, знято великі кратери, які розташовуються на Рівнині Утопія – найбільшому ударному басейні в Сонячній системі. Про це повідомляє Gizmodo.

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Рівнина Утопія є низовиною округлої форми, чий діаметр становить близько 3300 км. Вона розташована в східній частині північної півкулі Марса.

[ + – ] Два кратери Рівнини Утопія Фото: ESA/DLR/FU Berlin

Пролітаючи над поверхню Марса, орбітальний апарат і його стереокамера високої роздільної здатності сфотографували два кратери на Долині Утопія. По обидва боки кратерів можна розглянути плоскі поверхні, які є шарами пилу та льоду. Ймовірно, лід утворився там, коли вісь обертання Марса була більше нахилена, ніж зараз.

[ + – ] Кратери оточені льодом і марсіанським пилом Фото: ESA/DLR/FU Berlin

Внутрішній рельєф одного з кратерів нагадує контур людського мозку. Якщо добре придивитися до знімка, можна розрізнити хвилеподібні гребені всередині картера.

[ + – ] Кратер із ландшафтом у вигляді мозку Фото: ESA/DLR/FU Berlin

У дослідників є кілька гіпотез того, як міг сформуватися подібний пейзаж. Деякі припускають, що хвилеподібні гребені могли з'явитися через воду під поверхнею, яка випаровується та послаблює марсіанську поверхню, надаючи їй хвилеподібний ландшафт.

Також поруч із кратерами видно темніші смуги. Учені з ЄКА припускають, що в цих місцях крижана кірка тріснула, і пил, що розноситься по планеті, осів у тріщинах, що утворилися.

Дослідники нагадують, що, незважаючи на свою візуальну схожість із пустелею, Марс залишається холодною пусткою з вуглекислого газу, пилу та льоду.

Ландшафт із контурами людського мозку є інтригуючою особливістю, і, можливо, маючи більше марсоходів на поверхні, вчені зможуть розгадати цю загадку.

Нагадаємо, нещодавно марсохід Curiosity зняв досить дивні ландшафти Червоної планети. У об'єктив потрапила марсіанська рівнина в кратері Гейла, чиї контури схожі на луску алігатора.