Гигантский мозг на Марсе. Аппарат Mars Express запечатлел удивительный марсианский пейзаж (фото)

Новыми снимками поверхности Красной планеты поделился орбитальный аппарат ЕКА.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

На снимках, сделанных орбитальным аппаратом Mars Express, запечатлены большие кратеры, которые располагаются на Равнине Утопия – крупнейший ударный бассейн в Солнечной системе. Об этом сообщает Gizmodo.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Равнина Утопия представляет собой низменность округлой формы, чей диаметр составляет около 3300 км. Она располагается в восточной части северного полушария Марса.

[ + – ] Два кратера Равнины Утопия Фото: ESA/DLR/FU Berlin

Пролетая над поверхность Марса орбитальный аппарат и его стереокамера высокого разрешения сфотографировали два кратера на Равнине Утопия. По обеим сторонам кратеров можно рассмотреть плоские поверхности, которые являются слоями пыли и льда. Вероятно, лед образовался там, когда ось вращения Марса была больше наклонена, чем на данный момент.

[ + – ] Кратеры окружены льдом и марсианской пылью Фото: ESA/DLR/FU Berlin

Внутренний рельеф одного из кратеров напоминает очертание человеческого мозга. Если хорошо присмотреться к снимку, то можно различить волнообразные гребни внутри картера.

[ + – ] Кратер с ландшафтом в виде мозга Фото: ESA/DLR/FU Berlin

У исследователей есть несколько гипотез о том, как мог сформироваться подобный пейзаж. Некоторые предполагают, что волнообразные гребни могли появиться из-за воды под поверхностью, которая испаряется и ослабляет марсианскую поверхность, придавая ей волнообразный ландшафт.

Также рядом с кратерами видны более темные полосы. Ученые из ЕКА предполагают, что в этих местах ледяная корка треснула и пыль, разносимая по планете, осела в образовавшихся трещинах.

Исследователи напоминают, что несмотря на свое визуальное сходство с пустыней Марс остается холодной пустошью из углекислого газа, пыли и льда.

Ландшафт с очертаниями человеческого мозга является интригующей особенностью, и возможно, имея больше марсоходов на поверхности ученые смогут разгадать и эту загадку.

Напомним, недавно марсоход Curiosity заснял довольно странные ландшафты Красной планеты. В объектив попала марсианская равнина в кратере Гейла, чьи очертания походят на чешую аллигатора.