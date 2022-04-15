Морозно на Марсі. Орбітальний апарат NASA показав замерзлий кратер на Червоній планеті (фото)

На новій фотографії апарату Mars Reconnaissance Orbiter помітно іній на поверхні кратера на півдні Марса.

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За допомогою камери HiRISE, яка встановлена на орбітальному апараті, що кружляє над поверхнею Червоної планети з 2005 року, NASA вдалося отримати зображення замерзлої поверхні одного з кратерів, повідомляє Space.

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Камера HiRISE, яка встановлена на космічному апараті Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) має дуже високу роздільну здатність, а це означає, що з висоти 300 км на поверхні Марса можна розрізнити деталі розміром 30 см.

Узимку на Марсі дуже холодно. Температура поруч із полюсами Червоної планети знижується до мінус 125 градусів за Цельсієм. Тому на поверхні деяких регіонів Марса може утворитися шар вуглекислого інею або сухий лід.

Під час зими на Марсі, яка триває 4 місяці, такий іней може з'явитися навіть на ділянках поверхні, що розташовані далі від полюсів. Такі замерзлі області виникають аж до ділянок, що розташовані на рівні 50 градусів широти. На землі це відповідає південній частині Канади. Але, поширившись так далеко, іній починає танути під променями Сонця.

[ + – ] Марсіанський кратер. Камера HiRISE, яка встановлена на космічному апараті Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), має дуже високу роздільну здатність, а це означає, що з висоти 300 км на поверхні Марса можна розрізнити деталі розміром 30 см Фото: ISS

Але Mars Reconnaissance Orbiter може виявити невеликі замерзлі ділянки на звернених до полюса схилах кратерів ближче до екватора. У цих місцях температури нижче, тому що вони одержують менше сонячного світла, а це означає, що вуглекислий іній не тане.

Нову фотографію апарат MRO зробив якраз у середині марсіанської зими в південній півкулі Червоної планети. На фото видно кратер, який розташований на рівні 37 градусів південної широти.

[ + – ] Звернений до південного полюса схил кратера покритий шаром вуглекислого інею Фото: ISS

Звернений до південного полюса схил кратера покритий шаром вуглекислого інею, і здається, що він синього кольору, оскільки ця фотографія була оброблена та покращена. На фото видно, що сухий лід перебуває в жолобах і навколо них, які були створені селевими потоками в теплу пору року.

Mars Reconnaissance Orbiter — це космічний апарат, який передає на Землю зображення поверхні Марса у високій якості. Одним із його завдань є пошук води та льоду на поверхні планети. Також він займається пошуком ознак потенційного життя на Марсі, родовищ корисних копалин, вивчає клімат планети та геологію, приділяючи особливу увагу місцям, де колись була вода. Також він виконує функцію станції зв'язку між марсоходами та Землею.

[ + – ] Mars Reconnaissance Orbiter Фото: wikipedia

MRO вирушив у космічну подорож ще 2005 року.

Нагадуємо, що марсохід Curiosity змінив свій маршрут на Червоній планеті, щоб урятуватися від "спини алігатора". Це особлива місцевість, яка дуже нагадує луску рептилії.

Також Фокус писав про те, що на Марсі зафіксовано нові маротруси, і характер поземних поштовхів унікальний.