Капсула часу: iPhone застряг під льодом і привернув увагу сотні туристів (відео)

Ковзанка стала місцевою визначною пам'яткою після того, коли один із робітників загубив телефон своєї доньки.

Сезонна ковзанка в Мілтон-Кіс, Англія, привернула до себе багато уваги через яскраво-рожевий iPhone, який застряг під дводюймовим шаром льоду. Про це пише Oddity Central.

Увага відвідувачів ковзанки була прикута до незвичного об'єкта, який чітко видно просто під льодом. Ним виявився яскраво-рожевий iPhone, випадково залишений на арені під час підготовки. Багато тих, хто катається, зупиняються, щоб поглянути на дивну знахідку, яка вже встигла стати місцевою визначною пам'яткою. Історія про цей телефон швидко поширилася завдяки публікаціям у соцмережах і британських ЗМІ.

Інцидент стався, коли один із робітників, зайнятих встановленням ковзанки, загубив телефон своєї дочки в процесі роботи. Не помітивши одразу пропажу, він залишив його в самому центрі арени перед тим, як майданчик було залито водою і заморожено на ніч. Наступного дня, під час перевірки поверхні льоду, співробітники виявили предмет і, при найближчому розгляді, зрозуміли, що це яскраво-рожевий телефон. Однак зривати лід заради гаджета не стали, оскільки це могло порушити структуру покриття, а повторне заморожування було б занадто витратним.

"Ми відразу зрозуміли, що повернути телефон найближчим часом не вийде. На жаль, він залишиться там на найближчі два місяці до кінця сезону", — розповів директор компанії Ice Leisure Роб Кук.

Ковзанка, що приваблює відвідувачів незвичайним "експонатом", стала популярним місцем для місцевих жителів і туристів Фото: SWNS

Чоловік також зазначив, що телефон являє собою модель iPhone Pro з потрійною камерою, і співробітники були змушені уважно стежити за тим, щоб ніхто не намагався пошкодити лід у спробі дістати його.

Спочатку дочка робітника, яка нещодавно придбала новий чохол для телефону, була засмучена, дізнавшись про втрату. Однак, батько пообіцяв їй тимчасову заміну, а також купівлю нового телефону, якщо поточний не виживе після розморожування. Тепер телефон став своєрідною пам'яткою ковзанки і відвідувачі охоче фотографуються на його тлі.

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