Капсула времени: iPhone застрял подо льдом и привлек сотни туристов (видео)

Каток стал местной достопримечательностью после того, когда один из рабочих потерял телефон своей дочери.

Сезонный каток в Милтон-Кис, Англия, привлек к себе много внимания из-за ярко-розового iPhone, застрявшего под двухдюймовым слоем льда. Об этом пишет Oddity Central.

Внимание посетителей катка было приковано к необычному объекту, который отчетливо виден прямо подо льдом. Им оказался ярко-розовый iPhone, случайно оставленный на арене во время подготовки. Многие катающиеся останавливаются, чтобы взглянуть на странную находку, которая уже успела стать местной достопримечательностью. История об этом телефоне быстро распространилась благодаря публикациям в соцсетях и британских СМИ.

Инцидент произошел, когда один из рабочих, занятых установкой катка, потерял телефон своей дочери в процессе работы. Не заметив сразу пропажу, он оставил его в самом центре арены перед тем, как площадка была залита водой и заморожена на ночь. На следующий день, во время проверки поверхности льда, сотрудники обнаружили предмет и, при ближайшем рассмотрении, поняли, что это ярко-розовый телефон. Однако срывать лед ради гаджета не стали, так как это могло нарушить структуру покрытия, а повторное замораживание было бы слишком затратным.

"Мы сразу поняли, что вернуть телефон в ближайшее время не получится. К сожалению, он останется там на ближайшие два месяца до конца сезона", — рассказал директор компании Ice Leisure Роб Кук.

Каток привлекающий посетителей необычным "экспонатом" стал популярным местом для местных жителей и туристов Фото: SWNS

Мужчина также отметил, что телефон представляет собой модель iPhone Pro с тройной камерой, и сотрудники были вынуждены внимательно следить за тем, чтобы никто не пытался повредить лед в попытке достать его.

Поначалу дочь рабочего, которая недавно приобрела новый чехол для телефона, была огорчена, узнав о потере. Однако, отец пообещал ей временную замену, а также покупку нового телефона, если текущий не выживет после разморозки. Теперь телефон стал своеобразной достопримечательностью катка и посетители охотно фотографируются на его фоне.

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