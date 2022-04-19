Шар пилу видно з орбіти. NASA показало знімки апарату InSight, що вмирає на Марсі (фото)

Апарат NASA InSight настільки покритий пилом, що це навіть видно з орбіти.

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Орбітальний апарат Mars Reconnaissance Orbiter надіслав на Землю фотографії посадкового апарату InSight, покритого червоним марсіанським реголітом, повідомляє Space.

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Фахівці NASA часто дають завдання апарату Mars Reconnaissance Orbiter, що знаходиться на орбіті Марса, робити фотографії апарату InSight за допомогою своєї камери HiRISE. Це особливо актуально, коли посадковий апарат зазнає певних труднощів.

Апарат InSight ще в січні цього року перейшов у безпечний режим роботи після того, як його сонячні панелі вкрилися величезним шаром марсіанського пилу. Його було настільки багато, що апарат не міг отримувати достатньо енергії. Пізніше надходження необхідного рівня енергії відновилося.

[ + – ] Орбітальний апарат Mars Reconnaissance Orbiter надіслав на Землю фотографії посадкового апарату InSight, покритого червоним марсіанським реголітом Фото: ISS

"Спостереження за змінами на поверхні Марса, саме там, де знаходиться InSight, надає нам багато важливої інформації про те, як пил переміщається поверхнею планети і як ця поверхня еволюціонує з часом", — кажуть у NASA.

У NASA вважають, що через те, що сонячні панелі апарату вкрилися пилом, кількості енергії для роботи йому вистачить до літа чи максимум до кінця 2022 року.

Посадковому апарату InSight, який прибув на Марс у листопаді 2018 року, вже довелося боротися з пилом на сонячних панелях у 2021 році. Після цього він продовжив свою роботу. Але потужна пилова буря на початку цього року принесла дуже багато марсіанського реголіту, і роботизована рука не справляється із завданням з очищення апарату від пилу.

[ + – ] Знімки, зроблені Mars Reconnaissance Orbiter, показують InSight незабаром після приземлення та у квітні 2022 року. На фотографії зліва показана темна зона, що утворилася в результаті приземлення апарату, а також парашут, який допоміг досягти поверхні. На фотографії праворуч показано, як пил за ці роки приховав ознаки активності космічного апарату Фото: ISS

У NASA вже робили прогноз минулого року щодо того, що засмічення пилом може призвести до зупинення діяльності InSight на поверхні Марса у 2022 році.

Крім пилових бур, які стають дедалі активнішими, є ще одна проблема. Під час свого звичайного орбітального циклу Червона планета вийшла на найвіддаленішу відстань від Сонця, а значить кількість світла зменшилася, і InSight отримує менше енергії.

[ + – ] Апарат вивчає внутрішню будову та склад Марса, зокрема за допомогою спостережень за підповерхневими поштовхами, які називаються марсотрусами. Фото: InSight

Спочатку в NASA розраховували, що InSight працюватиме не менш як 1 марсіанський рік, а це 687 земних днів. Апарат вивчає внутрішню будову та склад Марса, зокрема за допомогою спостережень за підповерхневими поштовхами, які називаються марсотрусами.

Фокус вже писав про те, як апарат InSight застряг у пиловій бурі на Марсі й перейшов у безпечний режим роботи.

Як уже писав Фокус посадковий апарат NASA InSight помирає на Марсі. За прогнозами фахівців, "жити" йому лишилося не довго.

Нагадуємо, що орбітальний апарат NASA показав замерзлий кратер на Червоній планеті.