Залишилося жити не більше року: посадковий апарат NASA InSight помирає на Марсі

Посадковий апарат вийшов із безпечного режиму, в який його перевели під час потужної пилової бурі на Марсі. Але вона залишила свої сліди на InSight і, швидше за все, скоро він вийде з ладу.

У NASA вважають, що під час потужної пилової бурі на Червоній планеті в січні на поверхні апарата накопичилося дуже багато уламків, які завадять посадковому апарату InSight продовжити свою роботу довше, ніж до кінця цього року, повідомляє Futurism.

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Попри те, що посадковий апарат NASA InSight відновив свою роботу після бурі, на його сонячних панелях накопичилося занадто багато уламків, які різко знижують рівень доступної енергії. У NASA вважають, що апарат, найімовірніше, зможе працювати тільки до кінця 2022 року.

"Пилова буря на Марсі почалася на початку січня дуже швидко, ми навіть не змогли це передбачити, апарат перейшов у безпечний режим, але на сонячних панелях накопичилося дуже багато пилу, і це призведе до того, що незабаром InSight припинить свою роботу назавжди", – каже Брюс Банердт, головний дослідник місії InSight.

За словами Банердта, проблема із накопиченням пилу відома вже давно. Він прогнозував, якщо відбудеться ще одна потужна буря на Марсі, то посадковий апарат, найімовірніше, пропрацює лише до весни 2022 року. Але тепер експерти з NASA продовжили його термін служби до кінця цього року. Для порівняння, марсохід Opportunity у 2018 році припинив свою роботу саме після потужної пилової бурі.

[ + – ] На сонячних панелях накопичилося дуже багато пилу, і це призведе до того, що незабаром InSight припинить свою роботу назавжди Фото: ISS

"За прогнозами, рівень енергії апарату впаде нижче за позначку, необхідну для роботи обладнання в період з травня по червень. А щоб апарат повністю вийшов з ладу, то це станеться ймовірно ближче до кінця року", — говорить Банердт.

Щоб хоч якось урятувати InSight від неминучої трагічної долі, фахівці на Землі дали завдання роботизованій руці апарата поступово очищати сонячні панелі від пилу та уламків. І це дало свої результати, адже рівень енергії, яку поглинає апарат, зріс.

Поки апаратові достатньо потужності, щоб виконувати основну наукову місію на Марсі. І в принципі він виправдав очікування NASA з огляду на те, що фінансування цього проєкту закінчується саме наприкінці 2022 року. Хоча команда місії подала заявку на продовження роботи посадкового апарата, все залежатиме від успішності заходів щодо очищення сонячних панелей.

[ + – ] Посадковий апарат InSight на Марсі Фото: ISS

"У нас немає кришталевої кулі, як у провісників, але, за поточними оцінками, ми, ймовірно, не отримаємо багато наукових даних після цього літа", — говорить Банердт.

Апарат InSight вивчає внутрішню будову та склад Червоної планети. Він висадився на Марс 26 листопада 2018 року. Вартість цього проєкту – 480 млн доларів.