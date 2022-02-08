Осталось жить не больше года: посадочный аппарат NASA InSight умирает на Марсе

Посадочный аппарат вышел из безопасного режима, в который его перевели во время мощной пылевой бури на Марсе. Но она оставила свои следы на InSight и скорее всего, скоро он выйдет из строя.

В NASA считают, что во время мощной пылевой бури на Красной планете в январе на поверхности аппарата накопилось слишком много обломков, которые помешают посадочному аппарату InSight продолжить свою работу дольше, чем до конца этого года, сообщает Futurism.

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Несмотря на то, что посадочный аппарат NASA InSight возобновил свою работу после бури, на его солнечных панелях накопилось слишком много обломков, которые резко снижают уровень постигаемой энергии. В NASA считают, что аппарат скорее всего сможет работать только до конца 2022 года.

"Пылевая буря на Марсе началась в начале января очень быстро, мы даже не смогли это предвидеть, аппарат перешел в безопасный режим, но на солнечных панелях накопилось слишком много пыли и это приведет к тому, что вскоре InSight прекратит свою работу навсегда", – говорит Брюс Банердт главный исследователь миссии InSight.

По словам Банердта, проблема с накоплением пыли известна уже давно. Он прогнозировал, что если произойдет очередная мощная буря на Марсе, то посадочный аппарат скорее всего проработает только до весны 2022 года. Но теперь эксперты из NASA продлили его возможный срок службы до конца этого года. Для сравнения, марсоход Opportunity в 2018 году прекратил свою работу именно после мощнейшей пылевой бури.

[ + – ] На солнечных панелях накопилось слишком много пыли и это приведет к тому, что вскоре InSight прекратит свою работу навсегда Фото: NASA

"По прогнозам, уровень энергии аппарата упадет ниже отметки необходимой для работы оборудования в период с мая по июнь. А чтобы аппарат полностью вышел из строя, то это произойдет вероятно ближе к концу года", — говорит Банердт.

Чтобы хоть как-то спасти InSight от неизбежной трагической участи, специалисты на Земле дали задание роботизированной руке аппараты постепенно очищать солнечные панели от пыли и обломков. И это дало свои результаты, ведь уровень потребляемой энергии возрос.

Пока что аппарату достаточно мощности, чтобы выполнять основную научную миссию на Марсе. И в принципе он оправдал ожидания NASA, учитывая то, что финансирование этого проекта заканчивается именно в конце 2022 года. Хотя команда миссии подала заявку на продление работы посадочного аппарат, все будет зависеть от успешности мероприятий по очистке солнечных панелей.

[ + – ] Посадочный аппарат InSight на Марсе Фото: NASA

"У нас нет хрустального шара, как у предсказателей, но, по текущим оценкам, мы, вероятно, не получим много научных данных после лета этого года", — говорит Банердт.

Аппарат InSight изучает внутреннее строение и состав Красной планеты. Его посадка на Марс состоялась 26 ноября 2018 года. Стоимость данного проекта – 480 млн долларов.