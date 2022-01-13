Поринув у сплячку. Марсіанський посадковий модуль NASA InSight застряг у пиловій бурі

Як зазначають учені, сонячні панелі зонда вкриті великою кількістю пилу, що може спричинити серйозні проблеми для місії.

Через марсіанську пилову бурю посадковий модуль NASA Insight був змушений перейти в безпечний режим, у якому він перебуває з 7 січня, пише Gizmodo.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Буря, що триває, призвела до накопичення пилу на сонячних панелях Insight, знижуючи енергопостачання посадкового модуля, тому диспетчери місії зменшили його активність до мінімуму, щоб знизити навантаження на батареї.

У понеділок, 10 січня, контакт із InSight був відновлений, і команда зонда виявила, що апарат перебуває в стабільному стані. Що примітно, схожа буря поклала край місії марсохода Opportunity, оскільки батареї марсохода розрядилися, і NASA не змогло відновити зв'язок із апаратом.

Із моменту посадки на Марс у 2018 році місія InSight зібрала важливу та корисну інформацію, у тому числі в липні минулого року було опубліковано кілька робіт, що описують марсіанські надра, – від кори до ядра.

Але час роботи зонда був наповнений і розчаруваннями, зокрема, відмовою копального пристрою "кріт", який мав стати основною частиною місії. Пил також був проблемою й раніше. У червні 2021 року пил, що накопичився на сонячних панелях зонда, поставив під загрозу всю місію. У результаті інженери NASA дали команду зонду скидати шматочки бруду на панелі в спробі позбутися його.

На жаль, із часом потужності посадкового модуля стає дедалі менше для очищення апарату від пилу.

Команда вважає, що модуль може вийти з безпечного режиму наступного тижня (залежно від погоди), що дасть їм більшу гнучкість у керуванні зондом. Планується, що місія Insight триватиме до грудня 2022 року.

Нагадаємо, що у квітні минулого року посадковий модуль Insight уже переводили в енергозберігаючий режим. Через те, що на Рівнині Елізій, де на той час перебував модуль, не було достатньо сильних вітрів, що здували марсіанський пил із сонячних панелей робота, ученим довелося відправити апарат у сплячку. Без допомоги вітрів на InSight накопичився товстий шар пилу, який заважав модулю заряджатися від сонячного світла.

А ось у вересні InSight зафіксував один із найбільших і найтриваліших марсотрусів за весь час вимірювань. Марсотрус тривав близько 90 хвилин і мав магнітуду 4,2 бала. Минулий рекордний землетрус стався у 2019 році з магнітудою 3,7 бала.