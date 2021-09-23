Марс тремтить. Апарат NASA повернувся до життя і вловив потужне марсотрясіння

Марсотрясіння тривало близько 90 хвилин з магнітудою 4,2 бала.

Посадковий модуль NASA InSight, який приземлився на Марс у 2018 році, повернувся до роботи після багатьох місяців сну. Про це повідомляє Futurism.

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За словами вчених, апарат вже зафіксував один із найбільших і тривалих марсотрясінь за весь час вимірювань. Марсотрясіння тривало близько 90 хвилин з магнітудою 4,2 бала. Цей землетрус було одним з трьох, зафіксованих цього місяця. Попередній рекордний землетрус мав магнітуду 3,7 балів і стався в 2019 році.

Отримані дані дозволяють не тільки відстежити ситуацію на Марсі, але й говорять про те, що апарат InSight успішно повернувся до роботи після марсіанської зими.

У минулому червні вчені відключили деякі інструменти апарату з метою економії енергії. Проблема полягала в тому, що сонячні панелі InSight були покриті пилом і брудом, а також сам Марс віддалявся від Сонця. Тому в InSight не було достатньо енергії, щоб залишатися включеним.

NASA вдалося частково очистити сонячні панелі, кидаючи на них пісок, він збирав на себе решту бруду, а потім все зносив вітер.

"Навіть через більш ніж два роки досліджень на Марсі, здається, ми побачили щось нове в останніх землетрусах з унікальними характеристиками", — говорить головний дослідник проекту InSight Брюс Банердт.

Тепер Марс знову прямує ближче до Сонця, і апарат InSight зможе відновити повноцінну роботу.

Вчені все ще аналізують отримані дані про нові марсотрясіння. Поки вдалося встановити, що підземні поштовхи сталися в різних місцях, і їхні хвилі різко відрізнялися один від одного за частотою. Така унікальна особливість допоможе вченим чіткіше розібратися в тому, з чого складається Марс під поверхнею.

Незважаючи на те, що на Марсі немає тектоніки плит, як на Землі, інші процеси, від вулканічної активності до охолодження планети, можуть викликати марсотрясіння. Сейсмологи використовують марсотрясіння як сонар, щоб досліджувати внутрішню частину планети.

На Марсі немає тектоніки плит, тому що після свого утворення планета представляла собою масу розплавленої породи, яка з часом охолола і утворила статичну кору навколо кам'янистої мантії. Поки вчені не можуть сказати, наскільки висока температура всередині планети.