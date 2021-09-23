Марс дрожит. Аппарат NASA вернулся к жизни и уловил мощное марсотрясение

Марсотрясение длилось около 90 минут с магнитудой 4,2 балла.

Посадочный модуль NASA InSight, который приземлился на Марса в 2018 году, вернулся к работе после многих месяцев сна. Об этом сообщает Futurism.

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По словам ученых, аппарат уже зафиксировал одно из самых крупных и продолжительных марсотрясений за все время измерений. Марсотрясение длилось около 90 минут с магнитудой 4,2 балла. Это землетрясение было одним из трех, зафиксированных в этом месяце. Предыдущее рекордное землетрясение имело магнитуду 3,7 баллов и произошло в 2019 году.

Полученные данные позволяют не только отследить ситуацию на Марсе, но и говорят о том, что аппарат InSight успешно вернулся к работе после марсианской зимы.

В прошлом июне ученые отключили некоторые инструменты аппарата в целях экономии энергии. Проблема заключалась в том, что солнечные панели InSight были покрыты пылью и грязью, а также сам Марс удалялся от Солнца. Поэтому у InSight не было достаточно энергии, чтобы оставаться включенным.

NASA удалось частично очистить солнечные панели, бросая на них песок, он собирал на себя остальную грязь, а затем все уносил ветер.

"Даже спустя более двух лет исследований на Марсе, кажется, мы увидели нечто новое в последних землетрясениях с уникальными характеристиками", – говорит главный исследователь проекта InSight Брюс Банердт.

Теперь Марс снова направляется поближе к Солнцу, и аппарат InSight сможет возобновить полноценную работу.

Ученые все еще анализируют полученные данные о новых марсотрясениях. Пока удалось установить, что подземные толчки произошли в разных местах и их волны резко отличались друг от друга по частоте. Такая уникальная особенность поможет ученым более четко разобраться в том, из чего состоит Марс под поверхностью.

Несмотря на то, что на Марсе нет тектоники плит, как на Земле, другие процессы, от вулканической активности до охлаждения планеты, могут вызывать марсотрясения. Сейсмологи используют марсотрясение в качестве сонара, чтобы исследовать внутреннюю часть планеты.

На Марсе нет тектоники плит, потому что после своего образования планета представляла собой массу расплавленной породы, которая со временем остыла и образовала статическую кору вокруг каменистой мантии. Пока ученые не могут сказать, насколько высока температура внутри планеты.