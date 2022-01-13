Погрузился в спячку. Марсианский посадочный модуль NASA InSight застрял в пыльной буре

Как отмечают ученые, солнечные панели зонда покрыты большим количеством пыли, что может создать серьезные проблемы для миссии.

Из-за марсианской пыльной бури посадочный модуль NASA Insight был вынужден перейти в безопасный режим, в котором он находится с 7 января, пишет Gizmodo.

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Продолжающийся буря привела к накоплению пыли на солнечных панелях Insight, снижая энергоснабжение посадочного модуля, поэтому диспетчеры миссии уменьшили его активность до минимума, чтобы снизить нагрузку на батареи.

В понедельник, 10 января контакт с InSight был восстановлен, и команда зонда обнаружила, что аппарат находится в стабильном состоянии. Что примечательно, похожая буря положила конец миссии марсохода Opportunity, поскольку батареи марсохода разрядились, и NASA не смогло восстановить связь с аппаратом.

С момента посадки на Марс в 2018 году миссия InSight собрала важную и полезную информацию, в том числе в июле прошлого года было опубликовано несколько работ, описывающих марсианские недра — от коры до ядра.

Но время работы зонда было наполнено и разочарованиями, в частности, отказом копающего устройства "крот", которое должно было стать основной частью миссии. Пыль также была проблемой и раньше. В июне 2021 года, скопившаяся пыль на солнечных панелях зонда, поставила под угрозу всю миссию. В результате инженеры NASA дали команду зонду сбрасывать кусочки грязи на панели в попытке избавиться от нее.

К сожалению, со временем мощности посадочного модуля становится все меньше и меньше для очистки аппарата от пыли.

Команда считает, что модуль может выйти из безопасного режима на следующей неделе (в зависимости от погоды), что даст им больше гибкости в управлении зондом. Планируется, что миссия Insight продлится до декабря 2022 года.

Напомним, что в апреле прошлого года посадочный модуль Insight уже переводили в энергосберегающий режим. Из-за того, что на Равнине Элизий, где в то время находился модуль, не было достаточно сильных ветров, сдувающих марсианскую пыль с солнечных панелей робота, ученым пришлось отправить аппарат в спячку. Без помощи ветров на InSight скопился толстый слой пыли, который мешал модулю подзаряжаться от солнечного света.

А вот в сентябре InSight зафиксировал одно из самых крупных и длительных марсотрясений за все время измерений. Марсотрясение длилось около 90 минут и имело магнитуду 4,2 балла. Прошлое рекордное землетрясение произошло в 2019 году с магнитудой 3,7 баллов.