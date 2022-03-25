Ракеты на сточных водах. Ученые создают новую технологию для производства топлива на Марсе

Ученые хотят преобразовывать сточные воды астронавтов на Марсе в ракетное топливо с использованием энергии Солнца.

Если люди хотят выжить на Марсе, им нужно будет использовать все доступные ресурсы, включая сточные воды астронавтов. Ученые придумали технологию, которая использует солнечный свет для производства ракетного топлива из этих отходов, сообщает Daily Mail.

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Созданием нового технологического процесса производства топлива на Марсе занимается испанская технологическая компания Tekniker.

"Мы хотим создать первый реактор для производства космического топлива на Марсе, используя воздух планеты, который на 95% состоит из углекислого газа. Реактор будет питаться от солнечного света, а сточные воды астронавтов будут использоваться для производства ракетного топлива", — говорит Борха Позо из компании Tekniker.

По словам ученых, с помощью новой технологии можно также будет очищать воду, и астронавты смогут ее повторно использовать. Данный проект напоминает сюжет фантастического фильма "Марсианине", в котором герой Мэтта Дэймона выжил на Марсе благодаря тому, что использовал продукты своей жизнедеятельности для удобрения почвы. Благодаря этому он смог выращивать овощи.

[ + – ] Герой Мэтта Деймона выжил на Марсе благодаря тому, что использовал продукты своей жизнедеятельности для удобрения почвы. Фото: Daily Mail

"Фотоэлектрохимическая" система на Марсе будет опираться на высокоэффективные каталитические материалы для производства углеводородов, таких как метан, а также монооксид углерода или спирты из углекислого газа и сточных вод.

"Во время путешествий на Марс очень много веществ будут дефицитным продуктом. Поэтому CO2 является ценным ресурсом для производства химикатов и топлива", — говорит Позо.

По его словам, будет интересно сочетать очистку сточных вод с производством топлива из CO2.

[ + – ] Если люди хотят выжить на Марсе, им нужно будет использовать все доступные ресурсы, включая сточные воды астронавтов Фото: Daily Mail

Фокус уже писал о том, что американские ученые также предложили свой способ создания ракетного топлива на Марсе с помощью углекислого газа.

Также учитывая тот факт, что для доставки 30 тонн метана и жидкого кислорода для производства топлива потребуется потратить примерно 8 млрд долларов, ученые предложили другой выход из ситуации. В своем исследовании ученые описали новое биологическое решение для производства ракетного топлива на Марсе.