Микробы в помощь. Ученые предлагают новый способ производства ракетного топлива на Марсе

Доставка топлива на Марс для обратного полета стоит баснословных денег. Поэтому новый вариант производства топлива на Красной планете не выглядит недостижимым, считают ученые.

В исследовании ученые описывают новое биологическое решение для производства ракетного топлива на Марсе, но существует еще много проблем, которые стоит решить, сообщает gizmodo.com

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

Очень дорогое топливо

У NASA до сих пор остается нерешенной проблема, как вернуть астронавтов с Марса обратно на Землю. Все дело в топливе. По оценкам экспертов, доставить 30 тонн метана и жидкого кислорода для производства топлива на Марсе будет стоить около 8 млрд долларов. Поэтому ученые предложили новый способ производства топлива на Красной планете.

Ингредиенты для производства топлива

Ученые назвали необходимые составляющие для производства ракетного топлива:

углекислый газ,

замороженная вода

солнечный свет

цианобактерии, также известные как сине-зеленые водоросли

модифицированный штамм бактерий E. coli

Все это нужно доставить на Марс вместе с материалами, которые необходимы для создания фотобиореакторов. Ник Крюер и его коллеги из Технологического института Джорджии, обрисовали в общих чертах стратегию производства, в которой цианобактерии, с помощью солнечного света и углекислого газа, создают сахара, которые E. coli затем превращает в ракетное топливо.

[ + – ] Концепция биореактора на Марсе Фото: Gizmodo/Don Davis

Ракетное топливо

Топливо, под названием 2,3-бутандиол — это не самое энергетическое ракетное топливо, но в условиях низкой гравитации на Красной планете оно выполнит свою функцию, говорят ученые.

"Мы предлагаем обратить внимание на другие варианты, которые можно использовать в качестве топлива в условиях одной трети земной гравитации на Марсе", — говорит Памела Перальта-Яхья из Технологического института Джорджии.

Суть проекта

По словам ученых, нужно отправить материалы на Марс, а там уже собрать из них фотобиореакторы. Фотосинтез и углекислый газ позволят цианобактериям расти, а ферменты в отдельном реакторе расщепят микроорганизмы на сахар. На стадии E. coli отделение топлива от ферментационного супа приведет к чистоте в 95%, говорит Крюер.

Такое производство ракетного топлива потребует на 32% меньше энергии, чем предлагаемые варианты NASA создавать топливо с помощью метана, говорит Перальта-Яхья.

Что касается стоимости проекта, то здесь есть небольшая проблема. Для доставки всего необходимого оборудования необходима масса полезной нагрузки в 2,8 раза выше, чем при доставке метана. Поэтому, говорят ученые, нужно подумать над уменьшением веса оборудования, например, уменьшить размер фотобиореакторов.

Насколько это реально?

Соавтор нового исследования Мэтью Реалфф говорит, что нужны дополнительные исследования, чтобы выяснить, будут ли расти цианобактерии на Марсе. Ведь нужно учитывать разницу между солнечным светом на Земле и на Красной планете. Потому как из-за отсутствия атмосферы высокий уровень ультрафиолета может навредить цианобактериям.

Есть еще одна проблема. Сейчас запрещено отправлять микробы на другие планеты, в том числе и на Марс, чтобы там продолжались поиски местной микробной жизни и вообще, чтобы туда не попало ничего инородного с нашей планеты. Ученые уже работают над тем, чтобы создать специальные условия, при которых ни цианобактерии, ни E. Coli не смогут выжить за пределами реакторов. Для этого будут созданы как физические препятсnвия, так и применена генетическая модификация бактерий.