Ракети на стічних водах. Учені створюють нову технологію для виробництва палива на Марсі

Учені хочуть перетворювати стічні води астронавтів на Марсі на ракетне паливо з використанням енергії Сонця.

Якщо люди хочуть вижити на Марсі, їм потрібно використовувати всі доступні ресурси, включаючи стічні води астронавтів. Учені вигадали технологію, яка використовує сонячне світло для виробництва ракетного палива з цих відходів, повідомляє Daily Mail.

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Створенням нового процесу виробництва палива на Марсі займається іспанська технологічна компанія Tekniker.

"Ми хочемо створити перший реактор для виробництва космічного палива на Марсі, використовуючи повітря планети, яке на 95% складається з вуглекислого газу. Реактор буде живитися від сонячного світла, а стічні води астронавтів будуть використовуватися для виробництва ракетного палива", — каже Борха Позо з компанії Tekniker.

За словами вчених, за допомогою нової технології можна також очищати воду, і астронавти зможуть її повторно використати. Цей проєкт нагадує сюжет фантастичного фільму "Марсіани", у якому герой Метта Деймона вижив на Марсі завдяки тому, що використав продукти своєї життєдіяльності для удобрення ґрунту. Завдяки цьому він зміг вирощувати овочі.

[ + – ] Герой Метта Деймона вижив на Марсі завдяки тому, що використав продукти своєї життєдіяльності для удобрення ґрунту. Фото: Daily Mail

"Фотоелектрохімічна" система на Марсі спиратиметься на високоефективні каталітичні матеріали для виробництва вуглеводнів, таких як метан, а також монооксид вуглецю або спирти з вуглекислого газу та стічних вод.

"Під час подорожей на Марс дуже багато речовин будуть дефіцитним продуктом. Тому CO2 є цінним ресурсом для виробництва хімікатів та палива", — говорить Позо.

За його словами, буде цікаво поєднувати очищення стічних вод з виробництвом палива з CO2.

[ + – ] Якщо люди хочуть вижити на Марсі, їм потрібно буде використати всі доступні ресурси, включаючи стічні води астронавтів Фото: Daily Mail

Фокус уже писав, що американські вчені також запропонували свій спосіб створення ракетного палива на Марсі за допомогою вуглекислого газу.

Також з огляду на той факт, що для доставлення 30 тонн метану та рідкого кисню для виробництва палива потрібно витратити приблизно 8 млрд доларів, учені запропонували інший вихід із ситуації. У своєму дослідженні вчені описали нове біологічне рішення для ракетного палива на Марсі.