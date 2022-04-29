Знайдено новий спосіб забезпечити енергією колонію на Марсі: технологія застосовна й на Землі

Через сильні пилові бурі на Марсі сонячна енергія не може бути конкурентоспроможною. Але нове дослідження доводить протилежне.

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Вважається, що сильні пилові бурі на Марсі, а також те, що ця планета сильно віддалена від Сонця, не може сприяти конкурентоспроможності сонячної енергії в порівнянні з ядерною енергією. Особливо якщо йдеться про забезпечення життєздатності майбутньої людської колонії на Червоній планеті. Але вчені з Каліфорнійського університету в Берклі вважають, що за допомогою фотовольтаїки (науки, яка займається вивченням перетворення на електричну енергію енергії сонячного світла), можна буде досягти неймовірних результатів, пише Forbes.

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Сонячна енергія може стати основною для забезпечення колонії на Марсі завдяки підвищенню ефективності перетворення сонячного світла на електрику, вважають учені. Цей процес називається фотоелектричним, і його вивченням займається фотовольтаїка.

Фотоелектричні сонячні панелі

Учені вважають, що нові фотоелектричні сонячні панелі можуть забезпечити наявність енергії, яка буде необхідна не лише під час нетривалої місії, а й для забезпечення постійної колонії на Марсі.

[ + – ] Учені вважають, що нові фотоелектричні сонячні панелі можуть забезпечити наявність енергії, яка буде необхідна не тільки під час нетривалої місії, але й для забезпечення постійної колонії на Марсі Фото: Reddit,

Нове дослідження показує, що ефективніші й легкі нові сонячні панелі — вони зможуть надати необхідну кількість енергії вдень. Також частину цієї енергії можна буде використовувати для виробництва газоподібного водню, щоб використовувати його в батареях, які забезпечуватимуть колоністів енергією вночі або під час пилових бур. Так, за словами вчених, сонячна енергія може бути ефективною настільки ж, як і ядерна, і навіть краще.

"Лише фотоелектрична енергія разом із електролізом (використанням електрики для розщеплення води на водень і кисень) показала себе конкурентоспроможною порівняно з ядерною енергією", — говорить Аарон Берлінер із Каліфорнійського університету в Берклі.

Такі висновки були б неможливі, якби не новітні досягнення у фотоелектричних технологіях сонячних панелей.

[ + – ] Нове дослідження показує, що ефективніші й легкі нові сонячні панелі — вони зможуть надати необхідну кількість енергії вдень. Також частину цієї енергії можна буде використовувати для виробництва газоподібного водню, щоб використовувати його в батареях, які забезпечуватимуть колоністів енергією вночі або під час пилових бур Фото: SciTechDaily

У якій частині Марсу краще використовувати сонячну енергію?

"Наші результати показують, що сонячну енергію краще використовувати в місцях, які розташовані ближче до екватора Марса. Тоді ж у приполярних областях краще використовувати ядерну енергію", — говорить Берлінер.

Наприклад, у відомих завдяки марсоходам Perseverance і Curiosity кратерах Єзеро та Гейла, які розташовані поблизу екваторіальних широт, сонячна енергія буде ефективнішою, ніж ядерна.

Як сонячні електростанції на Марсі справлятимуться з пиловими бурями?

"Поки що це для нас головна проблема. Але ми працюємо над тим, щоб з'ясувати, як пом'якшити наслідки пилових бур для сонячних панелей на Марсі", — говорить Берлінер.

Тут варто згадати, що саме пилова буря стала причиною того, що сонячні панелі апарату InSight на Марсі перестали давати достатню кількість енергії. Тому він, швидше за все, працюватиме лише до кінця цього року.

Фокус також писав про незвичайну технологію, яку пропонують використати вчені для виробництва ракетного палива на Марсі. Хоча тут також не обійдеться без сонячної енергії.

Якщо ж говорити про те, що відбувається на Марсі, то гелікоптер Ingenuity зробив знімок захисного корпусу марсохода Perseverance, а також його парашута. Саме за допомогою цього обладнання марсохід успішно приземлився на Червоній планеті. Отримані дані вчені хочуть використовувати для розробки апаратів, які доставлять зразки марсіанської гірської породи на Землю.