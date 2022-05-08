Мжичка на Марсі. NASA показало, як насправді виглядає іній на Червоній планеті (фото)

Нове дослідження показує, що іній на Марсі "брудний".

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

За словами вчених, синьо-білий іній, який покриває поверхню Марса, насправді є "брудним" і в ньому присутні частки пилу. Й більшу його частину неможливо побачити неозброєним оком, повідомляє Daily Mail.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Вчені з Лабораторії реактивного руху NASA використали космічний апарат "Марс Одіссей", щоб краще вивчити марсіанський іній. Коли вчені подивилися на зображення марсіанської поверхні, зроблені за допомогою орбітального апарату у видимому світлі, вони побачили біло-блакитний ранковий іній, який освітлює схід Сонця.

[ + – ] Вчені з Лабораторії реактивного руху NASA використали космічний апарат "Марс Одіссей", щоб краще вивчити марсіанський іній Фото: wikipedia

Але коли вчені подивилися на зображення поверхні Марса за допомогою теплочутливої камери орбітального апарату, то іній наче займає велику територію, причому там, де його не видно у видимому світлі.

[ + – ] Іній на поверхні Марса, що складається здебільшого з вуглекислого газу, здається блакитно-білим на цих зображеннях, зроблених апаратом "Марс Одіссей" Фото: ISS

Цей іній утворюється на Марсі вночі й складається з вуглекислого газу або сухого льоду, але до цього вчені не змогли пояснити, чому так багато інею неможливо було побачити неозброєним оком. Тепер вчені припускають, що вони побачили ознаки "брудного інею" — сухого льоду, який змішаний з дрібними частинками пилу, що приховують його у видимому, але не в інфрачервоному світлі.

Це явище "брудного інею", ймовірно, є причиною появи темних смуг, що тягнуться вниз по схилах Марса, і спричинені пиловими потоками, які повільно змінюють форму гірських схилів по всій планеті протягом мільйонів років.

[ + – ] Це явище "брудного інею", ймовірно, є причиною появи темних смуг, що тягнуться вниз схилами Марса Фото: ISS

Поточна орбіта космічного апарату "Марс Одіссей" дозволяє глянути на Марс о 7 годині ранку за місцевим марсіанським часом, що дає можливість краще вивчити іній, що покриває поверхню Марса, кажуть вчені.

"Оскільки на Марсі дуже тонка атмосфера, Сонце швидко нагріває іній, який накопичується за ніч. Сухий лід не тане, а випаровується в атмосферу за лічені хвилини", — говорить Сільвен Піке з Лабораторії реактивного руху NASA.

[ + – ] Нанісши на карту смуги на схилах Марса, вчені виявили, що вони зазвичай з'являються в місцях з ранковим інеєм Фото: ISS

"Поруч із полюсами Марса багато сухого льоду, але ми шукали його ближче до екватора, де зазвичай занадто тепло для утворення інею із сухого льоду", — говорить Лукас Ланге з Лабораторії реактивного руху NASA

Нанісши на карту смуги на схилах Марса, вчені виявили, що вони, як правило, з'являються в місцях із ранковим інеєм. Вчені припускають, що ці смуги з'явилися внаслідок випаровування інею.

"Щоразу, коли ми вивчаємо Марс, то знаходимо все екзотичніші процеси, яких немає на Землі, й це дуже цікаво", — каже Піке.

Нагадуємо, що NASA створило симуляцію Червоної планети для тренування астронавтів. Космічне агентство пропонує розробникам та дизайнерам заробити 70 тисяч доларів, створюючи різні умови на віртуальному Марсі.

Також Фокус писав, що астрономи показали незвичайні розломи на Червоній планеті.