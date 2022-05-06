Віртуальний Марс. NASA створило симуляцію Червоної планети для тренування астронавтів

Космічне агентство пропонує розробникам та дизайнерам заробити 70 тисяч доларів, створюючи різні умови на віртуальному Марсі.

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NASA спільно зі творцем гри Fortnite компанією Epic Games створило віртуальну версію Марса. З огляду на те, що цю симуляцію майбутні астронавти зможуть використати під час підготовки до польоту, космічне агентство пропонує розробникам та дизайнерам створити в цьому віртуальному світі сценарії, з якими може зіткнутися перший екіпаж після прибуття, повідомляє Daily Mail.

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Компанія Epic Games, використовуючи ігровий рушій Unreal Engine 5, створила максимально реалістичну картину Марса. Тут міняється день і ніч, міняється погода, також можна побачити майже 250 квадратних кілометрів реально вивченого марсіанського ландшафту.

[ + – ] NASA спільно зі творцем гри Fortnite компанією Epic Games створили віртуальну версію Марса Фото: Epic Games

NASA пропонує розробникам та дизайнерам створити різні сценарії того, з чим можуть зіткнутися перші поселенці на Червоній планеті. 20 переможців проєкту сумарно отримають 70 тисяч доларів. Фахівцям потрібно створити своєрідний ігровий симулятор, який могли б використовувати астронавти, коли одягають окуляри віртуальної реальності для підготовки до того, що на них чекає на Марсі.

[ + – ] NASA пропонує розробникам та дизайнерам створити різні сценарії того, з чим можуть зіткнутися перші поселенці на Червоній планеті Фото: Epic Games

Головне завдання розробників створити ті умови, в яких будуть астронавти на Червоній планеті. Також потрібно створити варіанти виконання різноманітних завдань, від яких залежить життя астронавтів та самої бази.

[ + – ] Потрібно створити варіанти виконання різноманітних завдань, від яких залежить життя астронавтів та самої бази Фото: Epic Games

Насамперед астронавтам потрібно побудувати базу та всю необхідну інфраструктуру, а також встановити сонячні панелі, системи зв'язку із Землею, системи життєзабезпечення. Це своєрідний відкритий ігровий світ, де астронавти повинні будуть вижити, хоч і поки на Землі.

[ + – ] Це своєрідний відкритий ігровий світ, де астронавти мають вижити, хоч і перебуваючи поки на Землі Фото: Epic Games

Розробників також просять створити сценарії наукової діяльності астронавтів. Сюди можуть входити геологічні дослідження, пошук ознак життя, дослідження погоди чи інших важливих наукових аспектів на Марсі. У NASA кажуть, що не обмежують фантазію учасників проєкту і вони можуть самі запропонувати варіант, як виглядатимуть транспортні засоби, допоміжні роботи та змодельовані небезпеки, з якими доведеться зіткнутися астронавтам.

[ + – ] Розробників також просять створити сценарії наукової діяльності астронавтів. Сюди можуть входити геологічні дослідження, пошук ознак життя, дослідження погоди чи інших важливих наукових аспектів на Марсі Фото: Epic Games

В цьому проєкті можуть взяти участь розробники та дизайнери старші за 18 років з усього світу. Звичайно, якщо ваша країна під санкціями США, то ця можливість заробити грошей не для вас.

NASA хоче добре підготуватись до першої висадки людини на Марс, адже ті, хто полетить на Червону планету, зможуть повернутися лише через 2 роки після приземлення. Поки в NASA не озвучують точної дати, коли агенція зможе відправити перших астронавтів на Марс.

Це точно відбудеться не раніше за повторну висадку людини на Місяць, яка запланована на 2026 рік. І, найімовірніше, політ на Марс не відбудеться до кінця 2020-х. Хоча власник компанії SpaceX Ілон Маск все ще сподівається відправити людей на Марс у 2029 році. Хоча, за його словами, це не буде "легкою прогулянкою".

Водночас Китай також виявляє свої амбіції щодо підкорення Червоної планети. В Пекіні вважають, що зможуть відправити своїх астронавтів на Марс до кінця 2030-х років.

Нагадуємо, що вчені знайшли новий спосіб забезпечити енергією майбутню колонію на Червоній планеті, і цю технологію можна застосувати й на Землі.