Подряпини від "кігтів" на Марсі. Астрономи показали незвичайні розломи на Червоній планеті (фото)

На отриманих знімках можна побачити безліч пейзажів: від хребтів та борозен, створених вітром, до вулканів, ударних кратерів, тектонічних розломів, русел річок та стародавніх лавових басейнів.

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Подивившись на нове фото з Червоної планети, можна подумати, що подряпини та борозни залишені гігантськими "кігтями", які орали на Марсі, але ці особливості мають вулканічне походження, пише Tech Explorist.

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Tantalus Fossae — це гігантська система розломів на Марсі, утворена мережею довгих борозен та подряпин. Ця система западин обрамляє марсіанський вулкан з низьким рельєфом під назвою Патера Альба. Вершина Патера Альби піднялася у висоту, створивши ямки. В результаті, піднесення призвело до того, що прилегла поверхня деформувалася, подовжилася і зруйнувалася, нагадавши при цьому подряпини від пазурів.

[ + – ] Західна сторона Патера Альби має ті ж особливості, утворюючи неповне кільце навколо вулкана

Розломи цієї системи є чудовим прикладом особливостей поверхні, відомих як грабени. Кожна траншея утворилася в результаті відкриття двох паралельних розломів, в результаті чого порода впала в порожнечу, що утворилася.

Західна сторона Патера Альби має ті самі особливості, утворюючи неповне кільце навколо вулкана. Пов'язані з цим вулканом грабени мають довжину до 1000 км завдовжки, 10 км завширшки і глибину до 350 м. На зображенні показано кілька грабенів, що проходять приблизно з північного сходу на південний захід. Ці структури утворилися у час, одна одною.

Це дає вченим можливість відновити минулу тимчасову шкалу та картину того, що спричинило створення цього драматичного пейзажу. Наприклад, великий ударний кратер у центрі зображення перетнуто грабенами, що вказує на те, що він існував до того, як піднявся вулкан і утворилися розломи Tantalus Fossae. Другий за величиною ударний кратер (набагато менший і зліва внизу від основного кратера) покриває розломи, що говорить про те, що він молодший.

[ + – ] Великий ударний кратер у центрі зображення перетнуто грабенами.

При спостереженні можна побачити безліч невеликих, розгалужених долин, які прорізають безпосередньо грабени і вважаються давнішими.

За ідеєю будь-які невеликі, розгалужені долини повинні були пройти вздовж схилів Патера Альби і злитися там, де земля найнижча, але тут цього не видно, що говорить про те, що долини виникли в давніші часи — до того, як Патера Альба піднявся і перетворив цю місцевість на те, що ми бачимо сьогодні.

На отриманих знімках можна побачити безліч пейзажів: від хребтів та борозен, створених вітром, до вулканів, ударних кратерів, тектонічних розломів, русел річок та стародавніх лавових басейнів.

Нагадаємо, що раніше вертоліт Ingenuity зробив знімок захисного корпусу марсохода. Нові фото допоможуть астрономам під час підготовки місії з доставки зразків поверхні Червоної планети на Землю.