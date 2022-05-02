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Царапины от "когтей" на Марсе. Астрономы показали необычные разломы на Красной планете (фото)

Юлия Чайка
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Марс, поверхность, хребты, фото
Tantalus Fossae — это гигантская система разломов на Марсе, образованная сетью длинных борозд и царапин

На полученных снимках можно увидеть множество пейзажей: от хребтов и борозд, созданных ветром, до вулканов, ударных кратеров, тектонических разломов, русел рек и древних лавовых бассейнов.

Посмотрев на новое фото с Красной планеты, можно подумать, что царапины и борозды оставлены гигантскими "когтями", которые вспахали реголит на Марсе, но эти особенности имеют вулканическое происхождение, пишет Tech Explorist.

Tantalus Fossae — это гигантская система разломов на Марсе, образованная сетью длинных борозд и царапин. Эта система впадин обрамляет раскинувшийся марсианский вулкан с низким рельефом под названием Патера Альба. Вершина Патера Альбы поднялась в высоту, создав ямки. В результате, возвышение привело к тому, что близлежащая поверхность деформировалась, удлинилась и разрушилась, напомнив при этом царапины от когтей.

Марс, борозды, фото
Западная сторона Патера Альбы имеет те же особенности, образуя неполное кольцо вокруг вулкана

Разломы этой системы являются отличным примером особенностей поверхности, известных как грабены. Каждая траншея образовалась в результате открытия двух параллельных разломов, в результате чего порода упала в образовавшуюся пустоту.

Западная сторона Патера Альбы имеет те же особенности, образуя неполное кольцо вокруг вулкана. Связанные с этим вулканом грабены имеют протяженность до 1000 км в длину, 10 км в ширину и глубину до 350 м. На изображении показано несколько грабенов, проходящих примерно с северо-востока на юго-запад. Эти структуры образовались в разное время, одна за другой.

Это дает ученым возможность восстановить прошлую временную шкалу и картину того, что привело к созданию этого драматического пейзажа. Например, большой ударный кратер в центре изображения пересечен грабенами, что указывает на то, что он существовал до того, как поднялся вулкан и образовались разломы Tantalus Fossae. Второй по величине ударный кратер (намного меньше и слева внизу от основного кратера) покрывает разломы, что говорит о том, что он моложе.

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Большой ударный кратер в центре изображения пересечен грабенами

При наблюдении можно заметить множество небольших, разветвленных долин, которые прорезают непосредственно грабены и считаются более древними.

По идее любые небольшие, разветвленные долины должны были пройти вдоль склонов Патера Альбы и слиться там, где земля ниже всего, но здесь этого не видно, что говорит о том, что долины возникли в более древние времена — до того, как Патера Альба поднялся и превратил эту местность в то, что мы видим сегодня.

На полученных снимках можно увидеть множество пейзажей: от хребтов и борозд, созданных ветром, до вулканов, ударных кратеров, тектонических разломов, русел рек и древних лавовых бассейнов.

Напомним, что ранее вертолет Ingenuity сделал снимок защитного корпуса марсохода. Новые фото помогут астрономам при подготовке миссии по доставке образцов поверхности Красной планеты на Землю.