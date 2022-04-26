Аномалія в "сутінковій зоні". На Марсі сталися землетруси небаченої сили

Зареєстровані апаратом InSight марсотруси в 5 разів сильніші, ніж будь-яка подібна сейсмічна активність, яку апарат "бачив" до цього.

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На Марсі, як і на Землі, також відбуваються підземні поштовхи, які вчені назвали марсотрусами, за аналогією зі сейсмічною активністю Землі. Два найпотужніші за всю історію спостережень марсотруси відбулися в так званій "тіньовій зоні" Марса, там, де до цього датчики InSight їх не реєстрували, повідомляє ScienceAlert.

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Учені продовжують вивчати дані, що надсилає на Землю посадковий апарат NASA InSight. Тепер вони виявили, що на Марсі ще в серпні та вересні 2021 року відбулися два потужні марсотруси, які вважаються найбільшими за всю історію спостережень із 2019 року.

Дуже сильні маротруси

Ці підземні поштовхи отримали назву S0976a і S1000a. Перший був силою 4,2 бала, а другий — 4,1 бала. Обидва маротруси були в 5 разів сильніші, ніж усі виявлені раніше підземні поштовхи на Червоній планеті.

Ці маротруси виникли в "тіньовій зоні" Марса, там, де датчики апарату InSight ще не реєстрували підземних поштовхів через те, що вони відбуваються надто далеко. Тепер же посадковий апарат уперше "побачив" маротруси і в цій частині Червоної планети.

[ + – ] Ці маротруси виникли в "тіньовій зоні" Марса, там, де датчики апарату InSight ще не реєстрували підземні поштовхи через те, що вони відбуваються надто далеко Фото: ISS

"Це найбільші та найбільш далекі сейсмічні події, які зареєстрував InSight. Що стосується марсотрусу S1000a, то він узагалі є унікальним. Це найтриваліший прояв сейсмічної активності, який фіксував посадковий апарат. Він тривав 94 хвилини", — каже Анна Горлестон із Бристольського університету у Великобританії.

Маротруси сталися в різних місцях

Згідно з проаналізованими даними, марсотрус S1000a стався ближче до поверхні Марса, а S0976a — приблизно на глибині 50 км від поверхні.

Учені вважають, що підземний поштовх під назвою S0976a стався в Долинах Марінер — гігантській системі каньйонів на Марсі. Учені раніше припускали, що тут можуть відбуватися маротруси, але підтвердження цього було отримано вперше. Що стосується S1000a, то точне місце появи цього марсотрусу вченим встановити поки не вдалося, хоча вони мають деякі припущення.

"Велику частину марсострусу апарат InSight фіксував набагато ближче від свого місця знаходження. Нові дані надають важливу віху в дослідженнях сейсмічної активності Марса. Це новий крок до розуміння того, що відбувається в надрах планети", — говорить Савас Сейлан зі Швейцарської вищої технічної школи Цюріха.

Фокус уже писав про те, що посадковий апарат InSight зареєстрував 47 нових підземних поштовхів на Марсі. Характер цих сейсмічних подій, за словами вчених, є унікальним.

На жаль, InSight, за прогнозами фахівців із NASA, зможе проводити свою наукову діяльність на Марсі до літа, максимум до кінця 2022 року. Це пов'язано з тим, що на початку року апарат потрапив у потужну пилову бурю, яка накрила шаром піску сонячні панелі InSight. Хоча за допомогою своєї роботизованої руки апарат намагався провести очищення, це йому не дуже вдалося.

[ + – ] На початку року апарат потрапив у потужну пилову бурю, яка накрила шаром піску сонячні панелі InSight Фото: ISS

Фокус також писав про те, що NASA показало знімки апарату InSight, що вмирає на Марсі. Навіть із орбіти видно, що апарат покритий пилом, завдяки фотографіям орбітального космічного апарату Mars Reconnaissance Orbiter.