Аномалия в "сумеречной зоне". На Марсе произошли землетрясения невиданной силы

Зарегистрированные аппаратом InSight марсотрясения в 5 раз сильнее, чем любая подобная сейсмическая активность, которую аппарат "видел" до этого.

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На Марсе, как и на Земле, также происходят подземные толчки, которые ученые назвали марсотрясениями, по аналогии с сейсмической активностью на Земле. Два самых мощных за всю историю наблюдений марсотрясения произошли в так называемой "теневой зоне" Марса, там, где до это датчики InSight их не регистрировали, сообщает ScienceAlert.

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Ученые продолжают изучать данные, которые присылает на Землю посадочный аппарат NASA InSight. Теперь же они обнаружили, что на Марсе еще в августе и сентябре 2021 года произошли два мощных марсотрясения, которые считаются самыми крупными за всю историю наблюдений с 2019 года.

Очень сильные марсотрясения

Эти подземные толчки получили название S0976a и S1000a. Первое было силой 4,2 балла, а второе 4,1 балла. Оба марсотрясения были в 5 раз сильнее, чем все обнаруженные до этого подземные толчки на Красной планете.

Эти марсотрясения возникли в "теневой зоне" Марса, там, где датчики аппарата InSight еще не регистрировали подземных толчков из-за того, что они происходят слишком далеко. Теперь же посадочный аппарат впервые "увидел" марсотрясения и в этой части Красной планеты.

[ + – ] Эти марсотрясения возникли в "теневой зоне" Марса, там, где датчики аппарата InSight еще не регистрировали подземных толчков из-за того, что они происходят слишком далеко Фото: NASA

"Это самые крупные и самые далекие сейсмические события, которые зарегистрировал InSight. Что касается марсотрясения S1000a, то оно вообще является уникальным. Это самое длительное проявление сейсмической активности, которого фиксировал посадочный аппарат. Оно длилось 94 минуты", — говорит Анна Хорлестон из Бристольского университета в Великобритании.

Марсотрясения произошли в разных местах

Согласно проанализированным данным, марсотрясение S1000a произошло ближе к поверхности Марса, а S0976a – примерно на глубине в 50 км от поверхности.

Ученые считают, что подземный толчок под названием S0976a произошел в Долинах Маринер – гигантской системе каньонов на Марсе. Ученые раньше предполагали, что здесь могут происходить марсотрясения, но подтверждение этому было получено впервые. Что касается S1000a, то точное место появления этого марсотрясения ученым установить пока не удалось, хотя у них и есть некоторые предположения.

"Большую часть марсострясений аппарат InSight фиксировал намного ближе от своего места нахождения. Новые данные предоставляют важную веху в исследованиях сейсмической активности Марса. Это новый шаг к понимаю того, что происходит в недрах планеты", — говорит Савас Сейлан из Швейцарской высшей технической школы Цюриха.

Фокус уже писал о том, что посадочный аппарат InSight зарегистрировал 47 новых подземных толчков на Марсе. Характер этих сейсмических событий, по словам ученых, уникален.

К сожалению, InSight по прогнозам специалистов из NASA, сможет проводить свою научную деятельность на Марсе до лета, максимум до конца 2022 года. Это связано с тем, что в начале года аппарат попал в мощную пылевую бурю, которая покрыла слоем песка солнечные панели InSight. Хотя с помощью своей роботизированной руки аппарат и пытался провести очистку, это ему не очень удалось.

[ + – ] В начале года аппарат попал в мощную пылевую бурю, которая покрыла слоем песка солнечные панели InSight Фото: NASA

Фокус также писал о том, что NASA показало снимки аппарата InSight, умирающего на Марсе. Даже с орбиты видно, что аппарат покрыт пылью, благодаря фотографиям орбитального космического аппарата Mars Reconnaissance Orbiter.