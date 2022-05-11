Чудовищное землетрясение на Марсе: аппарат NASA зафиксировал новый рекорд на Красной планете

Согласно новым данным, теперь эти подземные толчки на Марсе самые сильные за всю историю наблюдений.

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Наземный аппарат InSight, который продолжает свою работу на Марсе, несмотря на все трудности с которыми он столкнулся, зафиксировал марсотрясение силой в 5 баллов. До этого рекордным марсотрясением были подземные толчки магнитудой 4,1 и 4,2 балла. Новое марсотрясение, которое космический аппарат зафиксировал 4 мая 2022 года, является пока что абсолютным рекордсменом среди всех подземных толчков, которые регистрировал человеческий аппарат на другой планете, сообщает ScienceAlert.

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Как уже писал Фокус ранее, аппарат NASA InSight "заметил" на Марсе 2 мощных землетрясения, которые часто называют марсотрясениями, магнитудой в 4,1 и 4,2 балла. Они произошли в разных местах и до получения новых данных считались самыми сильными проявлениями сейсмической активности на Марсе.

Рекордное землетрясение на Марсе

Новое марсотрясение силой в 5 баллов произошло 4 мая и уже стало рекордным за время наблюдения за сейсмической активностью Марса аппаратом InSight с ноября 2018 года.

На Земле подобное землетрясение силой в 5 баллов считается проявлением умеренной сейсмической активности и могло бы привести к незначительным разрушениям. Но на Марсе уровень сейсмической активности ниже, чем на нашей планете и потому подобное марсотрясение – это настоящий монстр среди таких событий.

Пока что ученые NASA не знают, где именно произошло рекордное марсотрясение и что стало причиной его появления. В любом случае, это еще одно сейсмическое событие, которое нужно изучить в добавок к уже имеющимся данным о более чем 1300 землетрясениях на Красной планете, которые зафиксировал за время своей работы аппарат InSight.

Марсотрясения помогают в изучении Красной планеты

Изучение сейсмической активности на Марсе дает возможность ученым получить больше информации о коре, мантии и ядре Красной планеты. Эти данные могут помочь в понимании того, как сформировался Марс.

[ + – ] Наземный аппарат InSight, который продолжает свою работу на Марсе, несмотря на все трудности с которыми он столкнулся, зафиксировал марсотрясение силой в 5 баллов Фото: NASA/JPL-Caltech

"Мы считаем, то это новое марсотрясение даст новое представление о Марсе. Ученые будут анализировать эти данные, чтобы узнать больше об этой планете", — говорит Брюс Банердт из Лаборатории реактивного движения NASA, руководитель миссии InSight

Учитывая тот факт, что марсотрясения в основном не такие сильные, как землетрясения на Земле, их очень сложно обнаружить. Чтобы справиться с этой задачей посадочный аппарат InSight изначально оснастили очень чувствительным сейсмометром SEIS.

У аппарата InSight сейчас проблемы

К сожалению, сейчас у аппарата Insight имеются технические трудности. Как уже писал Фокус, на Марсе наступила зима и воздух наполнился огромным количеством пыли. Эта пыль покрывает солнечные панели аппарата и не дает возможности получать достаточно солнечной энергии, которая необходима для его работы.

[ + – ] Пыль покрывает солнечные панели аппарата и не дает возможности получать достаточно солнечной энергии, которая необходима для его работы Фото: NASA

Сейчас Insight перешел в безопасный режим работы для экономии энергии и в NASA надеются, что аппарат все же сможет "прожить" на Марсе до конца 2022 года. Орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter смог даже сфотографировать покрытый пылью посадочный аппарат, как уже писал Фокус.

Напоминаем также, что еще одна техническая трудность возникла с аппаратами NASA на Марсе. Вертолет Ingenuity потерял связь с марсоходом Perseverance тоже из-за огромного количества пыли, которая покрыла и его солнечные панели.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили на Марсе новый кратер, который появился совсем недавно.