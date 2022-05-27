Хіти з іншого світу. Вчені представили нові звуки Марса, записані Perseverance

Останні записи з поверхні планети набагато м'якші за минулі. Тоді звуки виявилися неприємними через електромагнітні перешкоди.

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За понад 15 місяців роботи на Марсі марсохід NASA Perseverance записав кілька звуків навколишнього середовища планети. Команда вчених відібрала деякі з цих записів і склала п'ятигодинний "марсіанський плейлист", пише Gizmodo.

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Варто зазначити, що Марс — досить спокійна планета. Фактично, деякі природні марсіанські шуми, такі як вітер, приблизно на 20 децибелів тихіші, ніж ті самі шуми на Землі.

"На Марсі виявилося так тихо, що в якусь мить ми подумали, що зламався мікрофон", — розповів Батист Шид, вчений-планетолог із Лос-Аламоської національної лабораторії.

Аудіозапис з марсохода зроблений ще минулого року. Однак тоді всі звуки виявилися надто неприємними через електромагнітні перешкоди. Останні записи з поверхні планети трохи м'який за минулі верески.

Попри те, що в експертів недостатньо матеріалу для роботи, вони все ж таки роблять кілька відкриттів. Так, наприклад, вони визначили, що марсіанський вітер вкрай мінливий, різко змінюючись від легкого бризу до сильних поривів.

Також команда вивчила розсіювання звуку на Марсі, підтвердивши, що високі звуки поширюються швидше за низькі, що вкрай незвичайно.

"Що цікаво, Марс — єдине місце в Сонячній системі, де це відбувається в чутному діапазоні через унікальні властивості молекули вуглекислого газу, з якого складається атмосфера", — пояснив Шид.

На думку дослідників, вуглекислий газ в атмосфері Марса також грає роль сезонності звуку. Оскільки взимку молекули на марсіанських полюсах замерзають, атмосфера стає менш щільною, тому гучність між марсіанськими порами року змінюється приблизно на 20%.

Марсохід Perseverance висадився на Марс у лютому 2021 року з набором технологій, покликаних з'ясувати, чи було на Червоній планеті в давньому минулому мікробне життя. Але, крім цих наукових приладів, марсохід також оснащений двома мікрофонами.

Нагадаємо, що раніше вчені заявили про свій намір відключити апарат InSight, що спускається на Марсі. Головною причиною такого вирішення є проблеми із джерелом живлення, оскільки сонячні панелі постійно покриваються марсіанським пилом.