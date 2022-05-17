Похожа на земную. Вертолет Ingenuity обнаружил необычную местность на Марсе

Эта возвышенность кажется необычной для планеты, на которой нет такой тектонической активности, как на Земле.

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Вертолет Ingenuity сейчас восстанавливает свою работоспособность после того, как с ним произошла "авария". Летательный аппарат на некоторое время потерял связь с марсоходом Perseverance и это заставило побеспокоиться специалистов NASA на Земле. Но в то же время аппарат продолжает присылать снимки поверхности Марса. На этот раз на фотографиях видны обнажения горных пород возле дельты древней реки в кратере Езеро, сообщает Space.

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Вертолет Ingenuity сделал снимки выступа, который является обнажением горных пород и получил название Fortun Ridge. Новые снимки летательный аппарат сделал в рамках своей миссии по исследованию наиболее удачных маршрутов для дальнейшего продвижения марсохода Perseverance.

"Новые изображения, как и предыдущие, которые сделал Ingenuity, показывают достаточно необычные слои выступающих горных пород на Марсе. Ведь здесь нет тех процессов, которые происходят на нашей планете. На Земле тектоника плит и землетрясения вызывают появление таких образований", — говорят в NASA.

[ + – ] Вертолет Ingenuity сделал снимки выступа, который является обнажением горных пород и получил название Fortun Ridge Фото: NASA

Теперь же ученые хотят сравнить новые изображения с изображениями подобных выступов, которые получили название Artuby. Они также находятся в кратере Езеро.

"Мы считаем, что во время сравнения этих снимков, мы сможем получить новую информацию о прошлом кратера Езеро. Возможно мы сможем понять, что стало движущей силой для появления таких поверхностных образований на дне кратера Езеро миллиарды лет назад", — говорят ученые NASA.

Как уже писал Фокус, у вертолета Ingenuity недавно возникли проблемы, которые специалисты миссии связывают с наступлением зимы на Марсе и усилением пылевых бурь. Летательный аппарат не смог вовремя связаться с марсоходом Perseverance, но все же через некоторое время связь между марсианскими аппаратами была восстановлена.

[ + – ] У вертолета Ingenuity недавно возникли проблемы, которые специалисты миссии связывают с наступлением зимы на Марсе и усилением пылевых бурь Фото: NASA

Специалисты NASA пришли к выводу, что вертолет из-за огромного количества пыли в атмосфере стал получать меньше света от Солнца для зарядки своих батарей. Поэтому специалисты миссии решили изменить способ зарядки батарей Ingenuity, чтобы он мог сохранять больше энергии.

Как бы то ни было, но марсианский вертолет давно уже превзошел все ожидания ученых. Изначально в NASA рассчитывали, что он совершит всего 5 полетов над поверхностью Марса, но аппарат уже сделал целых 28 вылетов за год своей работы. Тем не менее его работоспособность снижается и в NASA пытаются решить эту проблему, чтобы вертолет и дальше был надежным спутников марсохода Perseverance, который продолжает поиск признаков внеземной жизни на Красной планете.

Также Фокус писал о том, что китайский марсоход сделал неожиданное открытие. Он обнаружил воду на месте своей посадки на Марс.