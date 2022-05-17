Схожа на земну. Вертоліт Ingenuity помітив незвичайну місцевість на Марсі

Ця височина здається незвичайною для планети, на якій немає такої тектонічної активності, як на Землі.

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Вертоліт Ingenuity зараз відновлює свою працездатність після того, як із ним сталася аварія. Літальний апарат на деякий час втратив зв'язок із марсоходом Perseverance та це змусило потурбуватися фахівців NASA на Землі. Але водночас апарат продовжує надсилати знімки поверхні Марса. Цього разу на фото видно оголення гірських порід біля дельти стародавньої річки в кратері Єзеро, повідомляє Space.

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Вертоліт Ingenuity зробив знімки виступу, який є оголенням гірських порід та отримав назву Fortun Ridge. Нові знімки літальний апарат зробив у межах своєї місії з дослідження найбільш вдалих маршрутів для подальшого просування марсоходу Perseverance.

"Нові зображення, як і попередні, які зробив Ingenuity, показують досить незвичайні шари гірських порід, що виступають на Марсі. Адже тут немає тих процесів, які відбуваються на нашій планеті. На Землі тектоніка плит і землетрусу викликають появу таких утворень", — кажуть у NASA.

[ + – ] Вертоліт Ingenuity зробив знімки виступу, який є оголенням гірських порід і отримав назву Fortun Ridge Фото: ISS

Тепер учені хочуть порівняти нові зображення із зображеннями подібних виступів, які отримали назву Artuby. Вони також знаходяться у кратері Єзеро.

"Ми вважаємо, що під час порівняння цих знімків ми зможемо отримати нову інформацію про минуле кратера Єзеро. Можливо ми зможемо зрозуміти, що стало рушійною силою для появи таких поверхневих утворень на дні кратера Єзеро мільярди років тому", — кажуть учені NASA.

Як уже писав Фокус, у вертольота Ingenuity нещодавно виникли проблеми, які фахівці місії пов'язують із настанням зими на Марсі та посиленням пилових бур. Літальний апарат не зміг вчасно зв'язатися з марсоходом Perseverance, але через деякий час зв'язок між марсіанськими апаратами був відновлений.

[ + – ] У вертольота Ingenuity нещодавно виникли проблеми, які фахівці місії пов'язують із настанням зими на Марсі та посиленням пилових бур Фото: ISS

Фахівці NASA дійшли висновку, що гелікоптер через величезну кількість пилу в атмосфері почав отримувати менше світла від Сонця для заряджання своїх батарей. Тому фахівці місії вирішили змінити спосіб заряджання батарей Ingenuity, щоб він міг зберігати більше енергії.

Як би там не було, але марсіанський вертоліт давно вже перевершив усі очікування учених. Спочатку в NASA розраховували, що він здійснить лише 5 польотів над поверхнею Марса, але апарат вже здійснив аж 28 вильотів за рік своєї роботи. Однак, його працездатність знижується і в NASA намагаються вирішити цю проблему, щоб вертоліт і надалі був надійним супутником марсохода Perseverance, який продовжує пошук ознак позаземного життя на Червоній планеті.

Також Фокус писав про те, що китайський марсохід зробив несподіване відкриття. Він знайшов воду на місці посадки на Марс.