Несподіване відкриття. Китайський марсохід виявив воду на місці посадки на Марс

Марсохід Zhurong знайшов докази того, що вода на Марсі існувала набагато довше, ніж вважали вчені.

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Нові дані, які відправив на Землю марсохід Zhurong, дозволяють ученим зробити припущення, що на місці його посадки вода була в той час, коли вчені вважають, що Марс був посушливим і холодним, повідомляє CNN.

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Китайський марсохід, який разом із орбітальним апаратом "Тяньвень-1" прибув на Марс у травні 2021 року, вже давно виконав основну частину своєї місії. Основним завданням марсохода був пошук ознак стародавнього життя на Марсі, а також вивчення мінеральної структури та розподілу води та льоду на поверхні планети.

[ + – ] Китайський марсохід Zhurong, який разом із орбітальним апаратом "Тяньвень-1" прибув на Марс у травні 2021 року, вже давно виконав основну частину своєї місії Фото: CNSA

Рівнина Утопія та вода

Але із серпня минулого року він продовжує свою наукову діяльність у місці посадки на Червону планету — низовині на Марсі, яка називається рівнина Утопія. Діаметр цієї рівнини становить приблизно 3,3 тисячі кілометрів і є частиною найбільшого на Марсі стародавнього ударного кратера. Нові дані, які відправив на Землю марсохід Zhurong, дозволяють ученим зробити припущення, що на місці його посадки вода була в той час, коли, як вчені вважають, Марс був посушливим і холодним.

Історія Марса

Учені вважають, що мільярди років тому на Марсі було більше води і тут було набагато тепліше. Але щось змінилося, і приблизно 3 млрд років тому Червона планета перетворилася на посушливу та холодну пустелю. Таким Марс лишається й сьогодні.

Учені називають цей період історії Марса Амазонійским періодом. Він поділяється на 3 епохи:

ранньоамазонійська

середньоамазонійська

та пізньоамазонійська, яка триває досі.

[ + – ] Марсохід Zhurong сфотографував місце своєї посадки. Далі видніється посадковий модуль марсохода Фото: CNSA

Нове відкриття марсохода Zhurong

Завдяки новим даним із марсохода Zhurong учені виявили гідратовані мінерали (у цих мінералах молекули води з'єднані з іншими органічними або неорганічними речовинами) на рівнині Утопія.

"Ці гідратовані мінерали відносяться до ранньоамазонійської доби й показують, що в цей період тут була вода", — говорить Ян Лю з Китайської академії наук.

Гідратованими мінералами виявилися кремнезем і сульфати. Ці мінерали входять до складу виявлених на Марсі каменів, що утворюють шар твердої кірки на поверхні. Така тверда кірка може з'явитися на поверхні лише тоді, коли або ґрунтові води, або танення люду перетворюють ґрунт у такий твердий шар у результаті випаровування води.

Нове дослідження показує, що, можливо, на Марсі, а саме на рівнині Утопія, мільярди років тому існував активніший колообіг води, ніж вважалося раніше.

[ + – ] Марсохід Zhurong сфотографував захисний корпус і парашут, які допомогли йому приземлитися на Марс Фото: CNSA

Клімат на Марсі змінювався кілька разів

Дані з марсохода Zhurong додають ще один доказ зі зростаючої кількості свідчень, що на Марсі було кілька кліматичних циклів. Він не відразу став холодною та пустельною планетою. Періоди з наявністю води та періоди із засушливою поверхнею чергувалися, вважають учені.

"Ми вважаємо, що такі кліматичні цикли на Марсі могли бути викликані вулканічною активністю або ударами космічних об'єктів", — каже Ян Лю.

За словами вченого, те, що марсоходу Zhurong вдалося виявити гідратовані мінерали, стало справжньою несподіванкою. Адже до цього орбітальні апарати не знаходили ознак таких мінералів на рівнині Утопія.

"Деякі вчені припускають, що рівнина Утопія — це колишній висохлий величезний океан. Тепер завдання марсохода — вивчити шари поверхні в цьому місці, щоб дізнатися, де саме та коли тут була вода", — говорить Ян Лю.

За словами вчених, згідно з новими даними у таких гідратованих мінералах або навіть у підповерхневому льоду може бути велика кількість води. Цю воду могли б використати астронавти, які прилетять на Марс.

Нагадуємо, що посадковий апарат NASA InSight зафіксував новий рекорд на Марсі. Йому вдалося зареєструвати землетрус магнітудою 5 балів. Це найсильніші підземні поштовхи за історію спостережень на Червоній планеті.