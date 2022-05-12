Неожиданное открытие. Китайский марсоход обнаружил воду на месте посадки на Марс

Марсоход Zhurong нашел доказательства того, что вода на Марсе существовала намного дольше, чем считали ученые.

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Новые данные, которые отправил на Землю марсоход Zhurong позволяют ученым сделать предположение, что на месте его посадки вода была в то время, когда ученые считают, что Марс был засушливым и холодным, сообщает CNN.

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Китайский марсоход, который вместе с орбитальный аппаратом "Тяньвэнь-1" прибыл на Марс в мае 2021 года уже давно выполнил основную часть своей миссии. Основной задачей марсохода был поиск признаков древней жизни на Марсе, а также изучение минеральной структуры и распределения воды и льда на поверхности планеты.

[ + – ] Китайский марсоход Zhurong, который вместе с орбитальный аппаратом "Тяньвэнь-1" прибыл на Марс в мае 2021 года уже давно выполнил основную часть своей миссии Фото: CNSA

Равнина Утопия и вода

Но с августа прошлого года он продолжает свою научную деятельность в месте посадки на Красную планету – низменности на Марсе, которая называется Равнина Утопия. Диаметр этой равнины составляет примерно 3,3 тысячи км и она является частью самого большого на Марсе древнего ударного кратера. Новые данные, которые отправил на Землю марсоход Zhurong позволяют ученым сделать предположение, что на месте его посадки вода была в то время, когда ученые считают, что Марс был засушливым и холодным.

История Марса

Ученые считают, что миллиарды лет назад на Марсе было больше воды и здесь было намного теплее. Но что-то изменилось и примерно 3 млрд лет назад Красная планета превратилась в засушливую и холодную пустыню. Таким Марс остается и сегодня.

Ученые называют этот период в истории Марса Амазонийским периодом. Он разделяется на 3 эпохи:

раннеамазонийская

среднеамазонийская

и позднеамазонийская, которая длится до сих пор.

[ + – ] Марсоход Zhurong сфотографировал место своей посадки. В далеке виднеется посадочный модуль марсохода Фото: CNSA

Новое открытие марсохода Zhurong

Благодаря новым данным с марсохода Zhurong ученые обнаружили гидратированные минералы (в этих минералах молекулы воды соединены с другими органическими или неорганическими веществами) в Равнине Утопия.

"Эти гидратированные минералы относятся к раннеамазонийской эпохе и показывают, что в этот период здесь была вода", — говорит Ян Лю из Китайской академии наук.

Гидратированными минералами оказались кремнезем и сульфаты. Эти минералы входят в состав обнаруженных на Марсе камней, которые образуют слой твердой корки на поверхности. Такая твердая корка может появится на поверхности только тогда, когда или грунтовые воды, либо таяние люда превращают почву в такой твердый слой в результате испарения воды.

Новое исследование показывает, что возможно на Марсе, а именно на Равнине Утопия, миллиарды лет назад существовал более активный круговорот воды, чем считалось ранее.

[ + – ] Марсоход Zhurong сфотографировал защитный корпус и парашют, которые помогли ему приземлится на Марс Фото: CNSA

Климат на Марсе менялся несколько раз

Данные с марсохода Zhurong добавляют еще одно доказательство из растущего количества подобных свидетельств, что на Марсе было несколько климатических циклов. Он не сразу стал холодной и пустынной планетой. Периоды с наличием воды и периоды с засушливой поверхностью чередовались, считают ученые.

"Мы полагаем, что такие климатические циклы на Марсе могли быть вызваны вулканической активностью или ударами космических объектов", -говорит Ян Лю.

По словам ученого, то, что марсоходу Zhurong удалось обнаружить гидратированные минералы, стало настоящей неожиданностью. Ведь до этого орбитальные аппараты не находили признаки таких минералов в Равнине Утопия.

"Некоторые ученые предполагают, что Равнина Утопия – это бывший высохший огромный океан. Теперь же задача марсохода изучить слои поверхности в этом месте, чтобы узнать где именно и когда здесь была вода", — говорит Ян Лю.

По словам ученых, согласно новым данным в таких гидратированных минералах или даже в подповерхностном льду может быть большое количество воды. Эту воду могли бы использовать астронавты, которые прилетят на Марс.

Напоминаем, что посадочный аппарат NASA InSight зафиксировал новый рекорд на Марсе. Ему удалось зарегистрировать землетрясение магнитудой в 5 баллов. Это самые сильные подземные толчки за всю историю наблюдений на красной планете.