Убийцы марсоходов. Ученые выяснили причину мощных пылевых бурь на Марсе

Как часто это бывает в Солнечной системе не обошлось без влияния Солнца.

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Новое исследование американских ученых показывает, что причиной мощных пылевых бурь на Марсе является резкий энергетический дисбаланс между сезонами и даже между днем ​​​​и ночью на Красной планете, сообщает Space.

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На Марсе, как известно постоянно появляются мощные пылевые бури. Чаще они возникают летом в южном полушарии планеты. Но эти бури могут появляться и в другие сезоны и охватывать всю планету. Как уже писал Фокус, от такой бури пострадал китайский марсоход Zhurong, а также аппараты NASA. Одна из таких мощных пылевых бурь привела к тому, что в 2018 году прекратил свою работу марсоход Opportunity.

Пылевые бури на Марсе и причина их появления

Ученые давно пытаются понять, откуда берется энергия, которая питает движение этих мощных пылевых бурь на Марсе. Исследователи уже связывали энергию Солнца с тем, что происходит на Красной планете.

[ + – ] Одну из мощный пылевых бурь на Марсе смог зафиксировать космический аппарат Mars Reconnaissance Orbiter Фото: NASA

В рамках нового исследования ученые из Хьюстонского университета выяснили, что причина появления мощных пылевых бурь кроется в дисбалансе между энергией Солнца, которую поглощает Марс и выделяемой им самим тепловой энергией, которая уходит в космос.

"Мы считаем, что одним из механизмов возникновения пылевых бурь на Марсе как раз является то, что Марс поглощает больше энергии, чем вырабатывает", — говорит Эллен Криси из Хьюстонского университета, США.

Для нового исследования ученые воспользовались данными космического аппарата Mars Global Surveyor, который изучал Марс с 1996 по 2006 год, а также данными марсохода Curiosity и посадочного аппарата InSight, которые все еще работают на Марсе. Последний кстати, очень сильно пострадал от очередной пылевой бури и прекратит свою работу уже летом этого года.

[ + – ] В рамках нового исследования ученые из Хьюстонского университета выяснили, что причина появления мощных пылевых бурь кроется в дисбалансе между энергией Солнца, которую поглощает Марс и выделяемой им самим тепловой энергией, которая уходит в космос Фото: NASA

Тепловой баланс Марса

Взаимосвязь между поглощением и выделением тепла планетой называется тепловым балансом. У каждой планеты он разный. Например, Юпитер и Сатурн получают мало солнечного тепла, но выделяют значительно больше своего внутреннего тепла.

На Земле же этот показатель практически одинаков: сколько тепла планета получает от Солнца, примерно столько же она отдает в космос. Это отчасти связано с тем, что наши океаны и атмосфера могут удерживать и перераспределять тепло по планете.

Раньше считалось, что Марс имеет небольшой дисбаланс между поглощенным и выделенным теплом. Но новое исследование показывает, что это не так, что приводит к существенным различиям между двумя полушариями Марса, особенно летом на юге и зимой на севере.

[ + – ] Сравнительные снимки Марса, которые показывают, как мощная пылевая буря охватила весь Марс в 2001 году Фото: NASA

Глобальная пылевая буря на Марсе и энергетический дисбаланс

Во время исследования ученые обратили внимание на данные аппарата Mars Global Surveyor о мощной пылевой буре, которая охватила весь Марс в 2001 году. Оказалось, что во время бури между северным и южным полушариями Красной планеты был значительный энергетический дисбаланс. Дополнительной энергии, которую поглощало южное полушарие планеты, было более чем достаточно для подпитки мощных пылевых бурь. Также ученые выяснили, что между днем ​​и ночью на Марсе также существует энергетический дисбаланс. Выделяемое днем тепло планетой было меньше, чем тепло, которое выделялось ночью.

Ученые считают, что частично причиной такого дисбаланса является наличие теплопоглощающей пыли, которая находится в атмосфере во время бури, но главная причина — это отсутствие океанов или плотной атмосферы на Марсе.

Когда-то на Марсе были океаны и более плотная атмосфера, но океаны высохли более 3 миллиардов лет назад, а атмосфера в основном улетучилась в космос. Ученые считают, что энергетический дисбаланс и вызванные им пылевые бури являются результатом изменения климата на Марсе. Что-то подобное может ждать и Землю.

Фокус уже писал о том, что ученые рассказали, смогут ли люди когда-нибудь дышать на Марсе. Даже, если будут производить кислород на Красной планете.