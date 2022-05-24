Вдохнуть на полную грудь. Ученые рассказали, смогут ли люди когда-нибудь дышать на Марсе

Исследователи считают, что углекислый газ на Красной планете можно перерабатывать в кислород. Но можно ли им дышать: ученые дали свой ответ.

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То, что Марс – это не совсем гостеприимная для человека планета известно давно. Тем не менее согласно современным гипотезам, на Красной планете миллиарды лет назад существовала жизнь, пусть и в виде микробов. Но не всем микробам для дыхания нужен кислород, даже на Земле. Поэтому ученые из Университета штата Флорида, США, рассказали, сможет ли человек дышать на Марсе, даже если там начнется производство кислорода, пишет The Conversation.

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"Что нужно астронавтам, которые совершили посадку на Марс для того, чтобы выжить на этой негостеприимной пустынной планете? Ответ прост: вода, еда, оборудованное жилище и конечно же, кислород", — говорит Филиндия Гэнт из Университета штата Флорида.

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Кислород необходим человеку для дыхания на Земле. Но только 21% нашего воздуха состоит из кислорода. Больше всего в воздухе на нашей планете азота, а это 78%.

"Почему же мы дышим кислородом, а не азотом, которого больше? Все очень просто. Все, что человек вдыхает из воздуха, он также и выдыхает. В организме остается только кислород, необходимый для жизни", — говорит Эми Уильямс из Университета штата Флорида.

Воздух на Марсе

Что же касается атмосферы на Марсе, то она очень тонкая и разреженная. Ее объем составляет всего 1% от объема атмосферы Земли. Это связано с тем, что Марс, во-первых, примерно в 2 раза меньше нашей планеты, а во-вторых у него не такая сильная гравитация, чтобы удержать улетучивание газов в космос.

"В то время как углекислый газ составляет меньше 1% в атмосфере Земли, на Марсе он составляет 96% местного воздуха. Для человека углекислый газ в высоких концентрациях является настоящим ядом. В то же время кислорода на Марсе практически нет. Он составляет всего одну десятую процента в атмосфере планеты. И этого явно мало для того, чтобы человек мог там дышать", — говорит Гэнт.

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По словам ученых, если попытаться дышать на Марсе без скафандра, то почти сразу же человек умрет от недостатка кислорода. И в то же время его кровь закипит из-за низкого давления на планете.

[ + – ] Типичная поверхность Марса Фото: NASA

Древняя жизнь на Марсе

Тем не менее ученые считают, что жизнь на Марсе существовала, пусть и миллиарды лет назад. И это при том, что на Марсе не только нет кислорода, там очень мало жидкой воды и экстремально низкая средняя температура, которая составляет -73 градуса Цельсия.

"Но на Земле существуют организмы, которые могут жить в подобных условиях. Ученые обнаружили живых существ в антарктических льдах, на очень большой глубине в океанах и даже глубоко под поверхностью планеты. Там также либо очень высокие, либо очень низкие температуры и почти нет кислорода", — говорит Уильямс.

Пока что марсоходы, в частности Perseverance ищут признаки потенциальной древней жизни на Марсе в виде марсианских микробов. Ведь ученые считают, что когда-то на Марсе был совсем другой климат, там была более плотная атмосфера, было больше кислорода и воды.

Можно ли создать кислород на Марсе?

"Но можно ли искусственно создать кислород на Марсе? Да, это возможно и этим уже занимается марсоход Perseverance. На борту у него имеется специальное устройство под названием MOXIE, с помощью которого можно производить кислород из углекислого газа в атмосфере Марса", — говорит Гэнт.

[ + – ] Марсоход Perseverance Фото: NASA

Если же это устройство будет работать так, как рассчитывают ученые, то астронавты смогут использовать эту технологию для создания кислорода на Марсе. Этот кислород можно будет использовать как для поддержания жизнеобеспечения колонии, так и для создания ракетного топлива, чтобы вернутся обратно на Землю.

"Но даже, если люди будут производить кислород на Марсе, все же выходя на его поверхность, им придется носить скафандры", — говорят ученые.

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Пока что NASA только планирует первый полет на Марс, но скорее всего он состоится уже в следующем десятилетии, а может быть и позже. О том, как будут жить на Красной планете первые астронавты Фокус уже писал.

Как уже писал Фокус, китайский марсоход Zhurong впал в спячку. Это связано с изменениями, которые произошли на Марсе.