Вдихнути на повні груди. Вчені розповіли, чи зможуть люди колись дихати на Марсі

Дослідники вважають, що вуглекислий газ на Червоній планеті можна переробляти на кисень. Але чи можна ним дихати: вчені відповіли.

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Те, що Марс — це не зовсім гостинна для людини планета, відомо давно. Проте згідно з сучасними гіпотезами, на Червоній планеті мільярди років тому існувало життя, нехай і у вигляді мікробів. Не всім мікробам для дихання потрібен кисень, навіть на Землі. Тому вчені з Університету штату Флорида, США, розповіли, чи зможе людина дихати на Марсі, навіть якщо там розпочнеться виробництво кисню, пише The Conversation.

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"Що потрібно астронавтам, які здійснили посадку на Марс для того, щоб вижити на цій негостинній пустельній планеті? Відповідь проста: вода, їжа, обладнане житло і звичайно ж, кисень", — каже Філіндія Гент з Університету штату Флорида.

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Кисень необхідний людині дихання на Землі. Але лише 21% нашого повітря складається з кисню. Найбільше у повітрі на нашій планеті азоту, а це 78%.

"Чому ж ми дихаємо киснем, а не азотом, якого більше? Все дуже просто. Все, що людина вдихає з повітря, вона також і видихає. В організмі залишається тільки кисень, необхідний для життя", — говорить Емі Вільямс з Університету штату Флорида.

Повітря на Марсі

Що ж до атмосфери на Марсі, то вона дуже тонка і розріджена. Її обсяг становить лише 1% від обсягу атмосфери Землі. Це пов'язано з тим, що Марс, по-перше, приблизно удвічі менший за нашу планету, а по-друге, у нього не така сильна гравітація, щоб утримати випаровування газів у космос.

"Вуглекислий газ становить менше 1% в атмосфері Землі, на Марсі він становить 96% місцевого повітря. Для людини вуглекислий газ у високих концентраціях є справжньою отрутою. Водночас кисню на Марсі практично немає. Він становить лише одну десяту відсотка в атмосфері планети. І цього явно мало для того, щоб людина могла там дихати", — говорить Гент.

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За словами вчених, якщо спробувати дихати на Марсі без скафандра, то майже відразу людина помре від нестачі кисню. І також її кров закипить через низький тиск на планеті.

[ + – ] Типова поверхня Марса Фото: NASA

Стародавнє життя на Марсі

Проте вчені вважають, що життя на Марсі існувало, хай і мільярди років тому. І це при тому, що на Марсі не тільки немає кисню, там дуже мало рідкої води та екстремально низька середня температура, яка становить -73 градуси за Цельсієм.

"Але на Землі існують організми, які можуть жити в подібних умовах. Вчені виявили живих істот в антарктичних льодах, на дуже великій глибині в океанах і навіть глибоко під поверхнею планети," — Каже Вільямс.

Поки що марсоходи, зокрема Perseverance, шукають ознаки потенційного стародавнього життя на Марсі у вигляді марсіанських мікробів. Адже вчені вважають, що колись на Марсі був зовсім інший клімат, там була щільніша атмосфера, було більше кисню та води.

Чи можна створити кисень на Марсі?

"Але чи можна штучно створити кисень на Марсі? Так, це можливо і цим уже займається марсохід Perseverance. На борту у нього є спеціальний пристрій під назвою MOXIE, за допомогою якого можна виробляти кисень із вуглекислого газу в атмосфері Марса", — говорить Гент.

[ + – ] Марсохід Perseverance Фото: NASA

Якщо цей пристрій працюватиме так, як розраховують вчені, то астронавти зможуть використовувати цю технологію для створення кисню на Марсі. Цей кисень можна буде використовувати як для підтримки життєзабезпечення колонії, так і для створення ракетного палива, щоб повернутися назад на Землю.

"Але навіть, якщо люди вироблятимуть кисень на Марсі, все ж таки, виходячи на його поверхню, їм доведеться носити скафандри", — кажуть вчені.

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Поки що NASA тільки планує перший політ на Марс, але найімовірніше він відбудеться вже в наступному десятилітті, а можливо і пізніше. Про те, як житимуть на Червоній планеті перші астронавти Фокус уже писав.

Також Фокус писав, що китайський марсохід Zhurong впав у сплячку. Це пов'язано із змінами, що сталися на Марсі.