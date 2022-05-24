На Червоній планеті китайський марсохід упав у глибоку сплячку: що сталося

Зима на Червоній планеті вносить свої корективи в роботу практично всіх апаратів на цій планеті.

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На Марс прийшла зима, а значить, температура на планеті знизилася не лише вдень, а й значно впала вночі. Також посилилися піщані та пилові бурі. Все це разом негативно позначається на роботі марсіанських космічних апаратів. Ця проблема зачепила й китайський марсоход Zhurong, повідомляє Space.

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Тільки недавно Фокус писав про те, що марсоходу Zhurong вдалося зробити важливе відкриття. Апарат виявив докази того, що Марс був посушливою планетою трохи менше часу, і вода на його поверхні зберігалася набагато довше, ніж вважалося раніше. Своє відкриття марсохід зробив у місці своєї наукової діяльності — долині Утопія.

Але тепер марсоходу Zhurong довелося перейти в сплячий режим, щоб заощадити енергію, що надходить на сонячні панелі. На Марсі посилилася активність піщаних і пилових бур, які покривають його панелі, а значить, кількості сонячного світла для заряджання батарей почало поступати менше.

[ + – ] Орбітальний апарат "Тяньвень-1" надіслав на землю фотографії рівнини Утопія, де червоним позначенням вказано місцезнаходження масороходу Zhurong Фото: CNSA

Також на Марсі значно похолодало через настання зими. Тепер на Червоній планеті температура вдень становить – 20 градусів за Цельсієм, а вночі температура опускається до – 100 градусів за Цельсієм.

Орбітальний апарат "Тяньвень-1", який доставив марсохід Zhurong на Марс, також надіслав дані про те, що пилові та піщані бурі на Марсі посилилися там, де працює марсохід, — у долині Утопія.

[ + – ] Орбітальний апарат "Тяньвень-1", який доставив марсохід Zhurong на Марс, також надіслав дані про те, що пилові та піщані бурі на Марсі посилилися там, де працює марсохід, — у долині Утопія Фото: CNSA

Проте в марсохода Zhurong є можливість пережити погодні умови, що змінилися, і з часом продовжити свою роботу. Цей апарат може нахиляти сонячні панелі так, щоб збирати максимальну кількість сонячного світла. Також на панелях є спеціальне покриття, яке, наскільки можливо, захищає їх від пилу.

За словами представників Китайського національного космічного управління, марсохід Zhurong має відновити свою роботу в грудні 2022 року, коли на Марсі настане весна та зникнуть потужні пилові бурі. Проте, за словами китайських учених, марсохід зможе самостійно вийти зі сплячого режиму, якщо виявить збільшення рівня сонячної енергії, що надходить.

Не тільки марсохід Zhurong постраждав від пилових бур. Як уже писав Фокус, нові умови на Марсі також уплинули на роботу першого марсіанського літального апарата — вертольота Ingenuity. Він не зміг вчасно вийти на зв'язок із марсоходом Perseverance, чим дуже стурбував учених із NASA.

Якщо з вертольотом Ingenuity вже все гаразд, то цього не скажеш про посадковий космічний апарат NASA під назвою InSight. Пил настільки сильно покрив його сонячні панелі, що його працездатність різко знизилася. Хоча фахівці на Землі й намагаються продовжити його "життя", все ж таки, як писав Фокус, у NASA заявили, що InSight на Марсі працюватиме максимум до кінця літа 2022 року.

[ + – ] Пил настільки сильно покрив сонячні панелі апарату InSight, що його працездатність різко знизилася Фото: NASA

Але водночас марсоходи Curiosity й Perseverance продовжують свою роботу незважаючи на зміну сезонів на Марсі. Справа в тому, що вони працюють на радіоізотопних термоелектричних генераторах. Фокус уже писав про те, що марсохід Perseverance повільно, але впевнено рухається до нового місця свого призначення, щоб усе-таки зібрати зразки, у яких може бути давнє марсіанське життя.