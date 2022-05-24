На Красной планете китайский марсоход впал в глубокую спячку: что произошло

Зима на Красной планете вносит свои коррективы в работу практически всех аппаратов на этой планете.

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На Марс пришла зима, а значит температура на планете снизилась не только днем, но и значительно упала в ночное время. Также усилились песчаные и пылевые бури. Все это в совокупности негативно сказывается на работе марсианских космических аппаратов. Эта проблема коснулась и китайского марсохода Zhurong, сообщает Space.

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Только недавно Фокус писал о том, что марсоходу Zhurong удалось сделать важное открытие. Аппарат обнаружил доказательства того, что Марс был засушливой планетой немного меньше времени и вода на его поверхности сохранялась гораздо дольше, чем считалось до этого. Свое открытие марсоход сделала в месте своей научной деятельности – Равнине Утопия.

Но теперь марсоходу Zhurong пришлось перейти в "спящий" режим, чтобы сэкономить энергию, поступающую на солнечные панели. На Марсе усилилась активность песчаных и пылевых бурь, которые покрывают его панели, а значит количество солнечного света для зарядки батарей стало поступать меньше.

[ + – ] Орбитальный аппарат "Тяньвэнь-1" прислал на землю фотографии Равнины Утопия, где красным обозначением указано местонахождения масрохода Zhurong Фото: CNSA

Также на Марсе значительно похолодало из-за наступления зимы. Теперь на Красной планете температура днем составляет -20 градусов Цельсия, а ночью температура опускается до – 100 градусов Цельсия.

Орбитальный аппарат "Тяньвэнь-1", который доставил марсоход Zhurong на Марс, также прислал данные о том, что пылевые и песчаные бури на Марсе усилились там, где работает марсоход – в Равнине Утопия.

[ + – ] Орбитальный аппарат "Тяньвэнь-1", который доставил марсоход Zhurong на Марс, также прислал данные о том, что пылевые и песчаные бури на Марсе усилились там, где работает марсоход – в Равнине Утопия Фото: CNSA

Тем не менее у марсохода Zhurong есть возможность пережить изменившиеся погодные условия и со временем продолжить свою работу. Этот аппарат может наклонять солнечные панели таким образом, чтобы собирать максимально возможное количество солнечного света. Также на панелях есть специальное покрытие, которое на сколько возможно защищает их от пыли.

По словам представителей Китайского национального космического управления, марсоход Zhurong должен возобновить свою работу в декабре 2022 года, когда на Марсе настанет весна и исчезнут мощные пылевые бури. Тем не менее, по словам китайских ученых, марсоход сможет самостоятельно выйти из спящего режима, если обнаружит увеличение уровня поступающей солнечной энергии.

Не только марсоход Zhurong пострадал от пылевых бурь. Как уже писал Фокус новые условия на Марсе также повлияли на работу первого марсианского летательного аппарата – вертолета Ingenuity. Он не смог вовремя выйти на связь с марсоходом Perseverance, чем очень обеспокоил ученых из NASA.

Если с вертолетом Ingenuity уже все в порядке, то этого не скажешь о посадочном космическом аппарате NASA под названием InSight. Пыль настолько сильно покрыла его солнечные панели, что его работоспособность резко снизилась. Хотя специалисты на Земле и пытаются продлить его "жизнь", все же, как писал Фокус, в NASA заявили, что InSight на Марсе будет работать максимум до конца лета 2022 года.

[ + – ] Пыль настолько сильно покрыла солнечные панели аппарата InSight, что его работоспособность резко снизилась Фото: NASA

Но в то же время марсоходы Curiosity и Perseverance продолжают свою работу несмотря на смену сезонов на Марсе. Дело в том, что они работают на радиоизотопных термоэлектрических генераторах. Фокус уже писал о том, что марсоход Perseverance медленно, но верно двигается к новому месту своего назначения, чтобы все-таки собрать образцы, в которых может быть древняя марсианская жизнь.