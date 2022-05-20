Впереди непростая дорога. NASA назвало следующую остановку марсохода Perseverance

Породы, которые могут хранить следы древней микробной жизни, возможно находятся в месте под названием Hawksbill Gap.

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Одной из основных целей марсохода Perseverance является сбор образцов горных пород, которые могут содержать признаки жизни на Марсе. Ученые считают, что такие породы точно находятся в дельте древней реки на западе кратера Езеро. Но на пути к вершине дельты реки Perseverance должен собрать первые образцы горной породы дельты местности под названием Hawksbill Gap, сообщает SciTechDAily.

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Несмотря на то, что марсоход уже собрал несколько образцов марсианской породы, все же ученые основную ставку делают на породы дельты древней марсианской реки, ведь именно в этих отложениях могли сохраниться следы марсианской жизни. Пока что марсоходу удалось выйти только на передний край дельты, а далее ему нужно подняться на ее вершину.

На прошлой неделе марсоход Perseverance исследовал местность под названием Enchanted Lake. Ученые надеялись, что марсоход возьмет первые пробы здесь. Но у него не так много капсул для образцов, поэтому специалистам миссии нужно тщательно взвешивать все "за" и "против".

[ + – ] Полдень на Марсе. Марсоход Perseverance прислал на Землю новые фотографии поверхности Марса Фото: NASA

Марсоход провел анализ поверхности и оказалось, что здесь действительно находятся породы, которые отличаются от тех, которые он уже изучал в остальных местах кратера Езеро. Но ученые приняли решение не проводить забор образцов породы в этом месте в надежде, что в других местах дельты может оказаться что-то более интересное.

Поэтому свой путь марсоход продолжает к местности Hawksbill Gap, которую ученые считают перспективной в плане взятия первых образцов породы из дельты древней реки. После этого Perseverance должен будет подняться на вершину дельты и собирать образцы уже там.

[ + – ] На прошлой неделе Perseverance исследовал местность под названием Enchanted Lake. Марсоход провел анализ поверхности и оказалось, что здесь действительно находятся породы, которые отличаются от тех, которые он уже изучал в остальных местах кратера Езеро Фото: NASA

Ученые на Земле сейчас занимаются тщательным планированием маршрута марсохода, чтобы он мог достичь цели самым безопасным для себя способом. В этом космическому аппарату помогает и вертолет Ingenuity, с которым, как уже писал Фокус, на некоторое время была потеряна связь из-за ухудшения погодных условий на Марсе.

В местности Hawksbill Gap марсоход должен будет сделать 5 остановок и каждый раз ученые будут принимать решение, стоит ли марсоходу брать образцы породы именно здесь. Согласно планам NASA, марсоход, после того как поднимется на вершину дельты, возьмет и там несколько проб с поверхности. Затем он должен будет спуститься обратно на дно кратера Езеро и продолжить свою работу там.

[ + – ] Ученые на Земле сейчас занимаются тщательным планированием маршрута марсохода, чтобы он мог достичь цели самым безопасным для себя способом. В этом космическому аппарату помогает и вертолет Ingenuity Фото: NASA/JPL-Caltech

Ученых интересует разнообразие горных пород в исследуемой местности, и они надеются, что, когда эти образцы попадут на Землю, то с их помощью можно будет узнать много нового о геологической истории Красной планеты. И конечно же исследователи надеются найти в этих образцах признаки древней марсианской жизни, если она там была.

Напоминаем, что вертолет Ingenuity уже обнаружил необычную местность на Марсе. Она необычна для планеты, на которой нет такой тектонической активности, как на Земле.

Если же говорить о более масштабных проектах NASA, которые касаются Марса, то космическое агентство уже планирует отправку первых людей на Красную планету. Когда это произойдет точно не известно, но NASA представило первые планы касательно того, как будет проходить первая высадка человека на Марс.