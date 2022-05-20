Попереду непроста дорога. NASA назвало наступну зупинку марсохода Perseverance

Породи, які можуть зберігати сліди стародавнього мікробного життя, можна знайти в місці під назвою Hawksbill Gap.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Однією з основних цілей марсохода Perseverance є збирання зразків гірських порід, які можуть містити ознаки життя на Марсі. Вчені вважають, такі породи точно перебувають у дельті стародавньої річки на заході кратера Єзеро. Але на шляху до вершини дельти річки Perseverance має зібрати перші зразки гірської породи дельти місцевості за назвою Hawksbill Gap, повідомляє SciTechDAily.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Технології та наука" в Facebook Підписатись

Незважаючи на те, що марсохід уже зібрав кілька зразків марсіанської породи, все ж таки вчені основну ставку роблять на породи дельти стародавньої марсіанської річки, адже саме в цих відкладах могли зберегтися сліди марсіанського життя. Поки що марсоходу вдалося вийти тільки на передній край дельти, а далі йому треба піднятися на вершину.

Минулого тижня марсохід Perseverance досліджував місцевість під назвою Enchanted Lake. Учені сподівалися, що марсохід візьме перші спроби тут. Але в нього не так багато капсул для зразків, тому спеціалістам місії потрібно ретельно зважувати всі "за" та "проти".

[ + – ] Опівдні на Марсі. Марсохід Perseverance надіслав на Землю нові фотографії поверхні Марса Фото: NASA

Марсохід провів аналіз поверхні, і виявилося, що тут справді є породи, які відрізняються від тих, які він уже вивчав у інших місцях кратера Єзеро. Але вчені вирішили не проводити забір зразків породи в цьому місці, сподіваючись, що в інших місцях дельти може виявитися щось цікавіше.

Тому свій шлях марсохід продовжує до місцевості Hawksbill Gap, яку вчені вважають перспективною щодо взяття перших зразків породи з дельти стародавньої річки. Після цього Perseverance повинен буде піднятися на вершину дельти й збирати зразки вже там.

[ + – ] Минулого тижня Perseverance досліджував місцевість під назвою Enchanted Lake. Марсохід провів аналіз поверхні, і виявилося, що тут справді є породи, які відрізняються від тих, які він уже вивчав в інших місцях кратера Фото: NASA

Учені на Землі зараз займаються ретельним плануванням маршруту марсохода, щоб він міг досягти мети найбезпечнішим для себе способом. У цьому космічному апарату допомагає й гелікоптер Ingenuity, з яким, як уже писав Фокус, на деякий час було втрачено зв'язок через погіршення погодних умов на Марсі.

У місцевості Hawksbill Gap марсохід повинен буде зробити 5 зупинок, і щоразу вчені ухвалюватимуть рішення, чи варто марсоходу брати зразки породи саме тут. Згідно з планами NASA, марсохід після того, як підніметься на вершину дельти, візьме й там кілька проб із поверхні. Потім він повинен буде спуститися на дно кратера Єзеро та продовжити свою роботу там.

[ + – ] Учені на Землі зараз займаються ретельним плануванням маршруту марсохода, щоб він міг досягти мети найбезпечнішим для себе способом. У цьому космічному апараті допомагає вертоліт Ingenuity Фото: NASA/JPL-Caltech

Учених цікавить різноманітність гірських порід у досліджуваній місцевості, і вони сподіваються, що коли ці зразки потраплять на Землю, то за їх допомогою можна буде дізнатися багато нового про геологічну історію Червоної планети. І, звичайно ж, дослідники сподіваються знайти в цих зразках ознаки стародавнього марсіанського життя, якщо воно там було.

Нагадуємо, що гелікоптер Ingenuity вже виявив незвичайну місцевість на Марсі. Вона незвичайна для планети, де немає такої тектонічної активності, як Землі.

Якщо ж говорити про масштабніші проекти NASA, які стосуються Марса, то космічне агентство вже планує відправлення перших людей на Червону планету. Коли це відбудеться, точно не відомо, але NASA представило перші плани щодо того, як відбуватиметься перша висадка людини на Марс.