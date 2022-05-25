Вбивці марсоходів. Вчені з'ясували причину потужних пилових бур на Марсі

Як часто це буває в Сонячній системі, не обійшлося без впливу Сонця.

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Нове дослідження американських учених показує, що причиною потужних пилових бур на Марсі є різкий енергетичний дисбаланс між сезонами й навіть між днем ​​і ніччю на Червоній планеті, повідомляє Space.

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На Марсі, як відомо, постійно з'являються потужні пилові бурі. Найчастіше вони виникають влітку в південній півкулі планети. Але ці бурі можуть з'являтися і в інші сезони та охоплювати всю планету. Як уже писав Фокус, від такої бурі постраждав китайський марсохід Zhurong, а також апарати NASA. Одна з таких потужних пилових бур привела до того, що у 2018 році припинив свою роботу марсохід Opportunity.

Пилові бурі на Марсі та причина їх появи

Вчені давно намагаються зрозуміти, звідки береться енергія, яка живить рух цих сильних пилових бур на Марсі. Дослідники вже пов'язували енергію Сонця з тим, що відбувається на Червоній планеті.

[ + – ] Одну з потужних пилових бур на Марсі зміг зафіксувати космічний апарат Mars Reconnaissance Orbiter Фото: NASA

У межах нового дослідження вчені з Університету Г'юстона з'ясували, що причина появи потужних пилових бур криється в дисбалансі між енергією Сонця, яку поглинає Марс, і тепловою енергією, яку виділяє він сам і яка йде в космос.

"Ми вважаємо, що одним з механізмів виникнення пилових бур на Марсі є те, що Марс поглинає більше енергії, ніж виробляє", — говорить Еллен Крісі з Університету Г'юстона, США.

Для нового дослідження вчені скористалися даними космічного апарату Mars Global Surveyor, який вивчав Марс з 1996 по 2006 рік, а також даними марсоходу Curiosity та посадкового апарату InSight, які ще працюють на Марсі. Останній, до речі, дуже сильно постраждав від чергової пилової бурі й припинить свою роботу вже влітку цього року.

[ + – ] У межах нового дослідження вчені з Університету Г'юстона з'ясували, що причина появи потужних пилових бур криється в дисбалансі між енергією Сонця, яку поглинає Марс, і тепловою енергією, яку виділяє він сам і яка йде в космос Фото: NASA

Тепловий баланс Марсу

Взаємозв'язок між поглинанням та виділенням тепла планетою називається тепловим балансом. У кожної планети вона різна. Наприклад, Юпітер і Сатурн одержують мало сонячного тепла, але виділяють значно більше від свого внутрішнього тепла.

На Землі цей показник практично однаковий: скільки тепла планета отримує від Сонця, приблизно стільки ж вона віддає в космос. Це частково пов'язано з тим, що наші океани та атмосфера можуть утримувати та перерозподіляти тепло по планеті.

Раніше вважали, що Марс має невеликий дисбаланс між поглиненим та виділеним теплом. Але нове дослідження показує, що це не так, що призводить до суттєвих відмінностей між двома півкулями Марса, особливо влітку на півдні та взимку на півночі.

[ + – ] Порівняльні знімки Марса, які показують, як потужна пилова буря охопила весь Марс у 2001 році Фото: NASA

Глобальна пилова буря на Марсі та енергетичний дисбаланс

Під час дослідження вчені звернули увагу на дані апарату Mars Global Surveyor про потужну пилову бурю, яка охопила весь Марс у 2001 році. Виявилося, що під час бурі між північною та південною півкулями Червоної планети був значний енергетичний дисбаланс. Додаткову енергію, яку поглинала південна півкуля планети, було більш ніж достатньо для підживлення потужних пилових бур. Також вчені з'ясували, що між днем ​​та ніччю на Марсі також існує енергетичний дисбаланс. Тепло, яке планета виділяє вдень, було менше за тепло, яке виділялося вночі.

Вчені вважають, що частково причиною такого дисбалансу є наявність пилу, що знаходиться в атмосфері під час бурі, але головна причина — це відсутність океанів або щільної атмосфери на Марсі.

Колись на Марсі були океани й щільніша атмосфера, але океани висохли понад 3 мільярди років тому, а атмосфера здебільшого зникла в космосі. Вчені вважають, що енергетичний дисбаланс та спричинені ним пилові бурі є результатом зміни клімату на Марсі. Щось таке може чекати й на Землю.

Фокус уже писав про те, що вчені розповіли, чи зможуть люди колись дихати на Марсі. Навіть якщо вироблятимуть кисень на Червоній планеті.