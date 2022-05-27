NASA показало, як виглядає поверхня Марса "очима" вертольота Ingenuity (відео)

Марсіанський літальний апарат навіть зміг побачити сліди, які залишив марсохід Perseverance.

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NASA показало серію фотографій поверхні Марса, який зробив гелікоптер Ingenuity, об'єднавши їх у відеоролик. Ці знімки літальний апарат зробив під час поки що останнього на сьогодні 28-го польоту, повідомляє Space.

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На фотографіях, які надіслав Ingenuity, навіть видно сліди його партнера — марсохода Perseverance, з яким вертоліт проводить спільне вивчення Червоної планети і зокрема кратера Єзеро. Як уже писав Фокус, марсохід зараз рухається повільно але впевнено до своєї наступної мети, де, як вважають учені, він зможе взяти чергові зразки марсіанських гірських порід, в яких можуть бути ознаки стародавнього мікробного життя.

[ + – ] Марсіанський літальний апарат навіть зміг "побачити" сліди, які залишив марсохід Perseverance Фото: NASA

Що ж до вертольота Ingenuity, який важить лише 1,8 кг, то він виконав свій поки що 28 політ на Марсі, що вже перевершує всі очікування керівників місії з NASA. Сам політ зайняв 2,5 хвилини і гелікоптер встиг пролетіти 418 метрів.

Обидва апарати здійснили спільну посадку на Марсі ще у лютому 2021 року. Спочатку вчені NASA хотіли перевірити працездатність першого літального апарату на іншій планеті під час п'яти польотів. Але пізніше, виявилося, що Ingenuity може продовжувати роботу і керівники місії вирішили зробити його "розвідником", який досліджує місцевість, щоб марсохід Perseverance міг рухатися найбільш безпечним для себе маршрутом у пошуках життя на Марсі.

Фокус вже писав про те, що в березні в NASA прийняли рішення, що марсіанський вертоліт повинен і надалі продовжувати свою роботу на Червоній планеті, навіть незважаючи на те, що він давно перевищив свій термін служби. Основним джерелом енергії для гелікоптера є сонячне світло. Але зараз на Марсі почалися сильні піщані та пилові бурі. Тому сонячні панелі вертольота покриваються пилом і він отримує менше енергії.

З цим була пов'язана проблема, яка налякала вчених на Землі, адже вертоліт не вийшов вчасно на зв'язок із марсоходом Perseverance, як уже писав Фокус. Зв'язок між двома марсіанськими апаратами є критично важливим для успіху місії, адже Ingenuity передає всі дані саме через марсохід. Але вченим вдалося відновити роботу літального апарату і тепер він має заощаджувати більше енергії, що дозволить йому прослужити на Марсі тривалий час.

Також Фокус писав про те, що гелікоптер Ingenuity зробив знімки поверхні на Марсі, яка дуже нагадує ту, яку можна побачити на Землі, що дуже зацікавило вчених.

Нагадуємо, що дослідникам із Х'юстонського університету вдалося визначити одну з головних причин появи потужних пилових бур на Червоній планеті.

Нагадуємо, що вчені представили нові звуки Марса, записані марсоходом Perseverance.