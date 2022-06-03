Свободу роботам. Марсохід Perseverance прийняв перше самостійне рішення на Марсі

Апарат NASA на Марсі сам вибирає цілі для подальших досліджень зразків гірської породи в пошуках стародавнього марсіанського життя.

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Марсохід Perseverance самостійно вирішив вивчити два камені з поверхні Марса без вказівок фахівців із Землі. У NASA вважають, що в такий спосіб ефективність пошуку марсоходом стародавнього життя на Червоній планеті лише зростає, повідомляє Space.

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Марсохід Perseverance має кілька важливих наукових приладів, які допомагають йому орієнтуватися у просторі та проводити аналіз навколишнього середовища, а особливо поверхні Марсу.

SuperCam

Прилад SuperCam є набором різних інструментів, за допомогою яких марсохід може проводити оптичний та хімічний аналіз гірських порід. Прилад має спеціальний лазер та спектрометри, які допомагають шукати потенційне життя на Марсі.

У недавньому звіті NASA йдеться, що Perseverance сам обрав дві цілі для своїх наукових досліджень і за допомогою лазера "просвердлив" місцеве каміння, щоб дізнатися про їхній хімічний склад та оцінити можливість наявності там мікробного життя.

"Зазвичай фахівці місії вибирають цілі для дослідження марсоходом. Але в цьому разі свою роботу апарат починає тільки наступного дня. Але він може і сам приймати такі рішення і відразу ж приступати до роботи, тобто після цього робить "постріл" лазером", — Каже Роджер Вінс з Лос-Аламоської національної лабораторії, де створено прилад SuperCam.

Розумний марсохід

За словами вчених, такі дії марсохода можуть допомогти фахівцям на Землі швидше отримати дані про хімічний склад тієї чи іншої породи. Це дає можливість вченим прийняти рішення: чи вивчати ці породи далі, чи нехай марсохід продовжує свій рух.

[ + – ] Приймати рішення марсоходу допомагає спеціальне програмне забезпечення, яке розробили в Лабораторії реактивного руху NASA Фото: NASA

Приймати рішення марсоходу допомагає спеціальне програмне забезпечення, яке розробили в Лабораторії реактивного руху NASA.

"Програма аналізує зображення місцевості та вказує на можливі цілі для дослідження. Після цього SuperCam запускає свій лазер, щоб марсохід міг визначити хімічний склад однієї чи двох вибраних цілей", — говорить Вінс.

NASA чекає ще ефективнішої роботи

Програмне забезпечення під назвою AEGIS вчені тестували з березня цього року і тепер вчені мають докази того, що такий спосіб прийняття рішень марсоходом показує свою ефективність.

"Ми й далі використовуватимемо цю програму, адже вона дає можливість отримати дані про склад гірських порід швидше", — говорить Вінс.

Марсохід Perseverance, який розпочав свою роботу на Червоній планеті ще в лютому минулого року, продовжує досліджувати кратер Езеро та дельту стародавньої марсіанської річки. Адже тут, як вважають науковці, можна знайти породи, в яких збереглося мікробне життя. Всі зібрані зразки з поверхні Марса вирушать на Землю у 2030-х роках.

Як уже писав Фокус, напарник марсохода Perseverance, гелікоптер Ingenuity, який допомагає наземному апарату досліджувати поверхню Марса, надіслав нові знімки Червоної планети.