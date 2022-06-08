Несподіваний попутник. У марсохода Perseverance з'явився улюблений камінь на Марсі (фото)

Дослідники кажуть, що новий компаньйон марсохода подорожує з ним із початку лютого і може встановити рекорд.

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Декілька місяців тому в марсохода Perseverance на Червоній планеті з'явилася небажана компанія. Ще в лютому в одному з коліс марсохода застряг камінь і залишається там і досі. Про це повідомляє SciTechDaily.

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За словами вчених із NASA, на щастя, підібраний марсоходом камінь ніяк не заважає його роботі.

Марсохід NASA Perseverance має шість коліс, з яких кожне приводить у рух окремий двигун. Щоб забезпечити необхідну міцність і стійкість, а також не перевищити допустиму вагу, колеса виготовлені з алюмінію з титановими вставками. Так, NASA зробило колеса удароміцними.

Але останні 4 місяці в одному з шести коліс Perseverance з'явився "безквитковий". Ще на початку лютого, а це понад 100 солів тому (сонячна доба на Марсі — ред.), камінь потрапив у переднє ліве колесо марсохода. Відтоді камінь проїхав разом з марсоходом близько 8,5 км по поверхні Червоної планети.

"Камінь не завдає жодної шкоди колесу, але протягом подорожі ми можемо бачити його на зображеннях камери Hazcam", — говорить член команди NASA з Гавайського університету в Маноа Елені Раваніс.

[ + – ] Камінь у передньому лівому колесі Perseverance 6 лютого 2022 року Фото: sound

У космічному агентстві нагадують, що це не вперше, коли марсоходи перевозять каміння. Майже 18 років тому в задньому правому колесі марсохода Spirit застряг камінь розміром із картоплину. Тоді камінь довелося вибивати із колеса. Також у марсохода Curiosity переднє праве колесо іноді підхоплювало супутника.

[ + – ] У червні 2017 року в колесі марсохода Curiosity також застряг камінь Фото: sound

"Як правило, підхоплені камені вискакували з коліс марсоходів протягом кількох тижнів. Так, нинішній компаньйон Perseverance може побити рекорд тривалості автостопу на Марсі", — наголошує Раваніс.

[ + – ] 19 квітня 2022 камінь все ще в колесі марсохода Perseverance Фото: sound

Підібраний камінь на початку лютого взяв участь разом із Perseverance у місії з дослідження дна кратера. Місцевість є частиною формації Мааз, яка могла сформуватися із застиглих потоків лави. Далі марсохід продовжив свою подорож на північ через місце свого приземлення під назвою "Точка приземлення імені Октавії Е. Батлер" (Octavia E. Butler). Після цього марсохід вирушив на захід, минаючи пагорб Кадьяк, він попрямував у західну частину Єзеро — дельти стародавньої річки.

"Можливо, в якийсь момент подорожі камінь випаде з колеса Perseverance. Тоді він впаде серед каміння, зовсім несхожого на нього самого. Як пожартував на цьому тижні один із членів нашої команди, майбутні марсіанські геологи можуть бути спантеличені такою знахідкою", — підсумувала учасниця місії NASA.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що марсохід Perseverance прийняв перше самостійне рішення на Марсі. Апарат зміг сам вибрати мету для наукового дослідження, щоб знайти стародавнє марсіанське життя.