Марсохід Curiosity виявив на Червоній планеті незвичайні "стовпи" (фото)

Космічний апарат надіслав на Землю знімки дивних утворень на поверхні, які, найімовірніше, стали результатом ерозії.

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Марсохід Curiosity виявив на поверхні Марса незвичайні гострокінцеві гірські породи. Вчені вважають, що вони є ознакою складної геологічної історії Червоної планети та утворилися внаслідок ерозії, повідомляє Space.

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Curiosity 6 травня 2022 відзначить 10-річний ювілей своєї наукової діяльності на Марсі. Але він продовжує свою роботу та вивчає утворення з гірських порід на поверхні Червоної планети з особливою ретельністю.

[ + – ] Curiosity 6 травня 2022 року відсвяткує 10-річний ювілей своєї наукової діяльності на Марсі. Але він продовжує свою роботу та вивчає утворення з гірських порід на поверхні Червоної планети з особливою ретельністю Фото: NASA

На нових знімках, які надіслав марсохід, видно гострокінцеві гірські породи, які схожі на викривлені стовпи, що стирчать із поверхні.

Згідно з заявою NASA, ці гострі гірські породи є зацементованими заповненнями древніх тріщин в осадовій породі. Ця порода створена з піску та води, але решта цих "стовпів" створена з м'якшого матеріалу і її зруйнувала ерозія.

Вчені вважають, що такий зовнішній вигляд, це утворення на поверхні Марса набуло через меншу гравітацію, ніж на Землі, яка становить лише одну третину земного тяжіння. Але поки не відомі точні розміри цих структур.

[ + – ] На нових знімках, які надіслав марсохід, видно гострокінцеві гірські породи, які схожі на викривлені стовпи, що стирчать із поверхні Фото: NASA

Достеменно відомо, що цю незвичайну структуру марсохід Curiosity виявив у районі гори Еоліда, яка знаходиться в кратері Гейла і височить над поверхню на 5,5 км. Вчені тепер хочуть отримати більше даних під час дослідження марсоходом гори Еоліда, які допоможуть краще зрозуміти геологічну історію Марса.

[ + – ] Гора Еоліда на Марсі. Знімок було зроблено марсоходом Curiosity Фото: NASA

Curiosity, як і марсохід Perseverance, шукає на Марсі ознаки стародавнього життя. Наразі він підіймається на гору Еоліда, щоб досліджувати процес зміни гірських порід за мільярди років.

Фокус вже писав про те, що марсохід Perseverance прийняв перше самостійне рішення на Марсі. Тепер вчені сподіваються, що такий стан речей збільшить ефективність його роботи в кратері Єзеро.

Також Фокус писав про те, що на думку вчених, люди зможуть освоїтися на Марсі, але для цього їм доведеться повністю змінити себе.