З плоті, крові та заліза. Професор із Кембриджу стверджує, що Марс колонізують кіборги

Дослідники кажуть, що люди можуть пристосуватися до життя на Червоній планеті, але стануть зовсім іншим видом.

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Перед початком освоєння Марса, перед людством стоїть кілька важливих завдань, які потрібно вирішити. Серед них будівництво космічного корабля, здатного доставити екіпаж на Марс, захист астронавтів від сонячного та космічного випромінювання. Також ми поки що не знаємо, як жити на планеті в умовах мікрогравітації та з дуже тонкою атмосферою, пише Daily Mail.

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Провідний астроном Великої Британії, заслужений професор Кембриджського університету Мартін Ріс заявив, що вирішити всі ці проблеми можна, але за однієї умови. Ріс вважає, що справді підкорити Марс зможуть лише кіборги.

"У дослідників Марса буде величезний стимул модифікувати себе, тому що очевидно, що люди погано пристосовані до умов на Червоній планеті. Вони будуть використовувати всі можливості, щоб адаптуватися до нового середовища. Протягом одного або двох поколінь колонізатори Марса можуть стати зовсім іншим видом", — каже професор із Кембриджу.

"Складно уявити, яким симбіозом із плоті, крові та технологій стануть ці люди, але якщо це станеться, майже напевно вони будуть безсмертні. У такому разі, кіборги зможуть здійснювати міжзоряні подорожі, впадаючи у сплячку на тисячоліття", — додає британський астроном.

Життя в умовах мікрогравітації

Однією з головних проблем для марсіанських поселенців буде підтримання своєї фізичної форми і здоров'я. Дослідники кажуть, що адаптація до зовсім іншого гравітаційного поля може позначитися на просторовій орієнтації, око-ручній координації та рівновазі.

Кістки та м'язи астронавтів також можуть атрофуватися через слабку гравітацію.

"В умовах мікрогравітації, рідини в тілі людини почнуть переміщатися вгору до голови, що може підвищувати тиск на очі та викликати проблеми із зором. Також екіпажі можуть зіткнутися з підвищеним ризиком утворення каменів у нирках через зневоднення і втрату кальцію з кісток", — заявляли в NASA.

Наразі є кілька способів вирішити цю проблему, серед яких пристрої штучної гравітації та вібраційні платформи, які допоможуть організму регенерувати кістки та м'язи.

У випадку з кіборгами такі проблеми можуть бути вирішені швидше. Люди можуть бути оснащені залізними пластинами під шкірою, щоб краще захищати внутрішні органи.

Марсіанський клімат

Марс знаходить далі від Сонця, ніж Земля, тому температура на планеті набагато нижча. На Червоній планеті температура може падати до неймовірних — 128°C, водночас найнижча температура на Землі становить — 88°C.

Скафандри NASA нового покоління вже розраховані на такі екстремальні температури. Спорядження може витримати — 156°C в тіні та до 121°C на сонці.

[ + – ] Скафандри можуть витримувати високі та низькі температури, але ускладнюють пересування поверхнею планети Фото: Daily Mail

У той же час, кіборги можуть бути обладнані подібними технологіями, але вже імплантованими прямо в їхні тіла, наприклад, у вигляді екзоскелетів.

Дихати на Марсі

Як відомо, атмосфера на Марсі разюче відрізняється від земної, вона дуже тонка і в ній переважає вуглекислий газ.

"Для людей вуглекислий газ, у високих концентраціях, становить смертельну небезпеку. На Землі цей газ становить менше 1% атмосфери, але на Марсі — це рекордні 96%", — говорить експерт із геології з Університету Флориди Емі Вільямс.

Для того щоб астронавти не задихнулися на Марсі, скафандри NASA обладнані портативною системою життєзабезпечення.

"Така система виглядає як рюкзак, який носять за спиною астронавти під час виходу у відкритий космос. Система дає астронавтам кисень, видаляє вуглекислий газ та інші токсичні гази, а також регулює вологу у скафандрах", — пояснюють у NASA.

Як і у випадку з екстремальними температурами, кіборги можуть вирішити цю проблему за допомогою імплантованих у них тіла пристроїв. Наприклад, дихальні апарати, що вбудовуються в їхні тіла, які відфільтровують CO2 і забезпечують організм киснем.

Подорожі планетою

У планах NASA об'єднати марсіанський будинок і засіб для пересування в одному марсоході.

"Герметичний всюдихід матиме всередині все, що потрібно астронавтам для життя і роботи протягом кількох тижнів. Вони зможуть подорожувати на десятки кілометрів від місця висадження і залишатися в комфортних умовах", — кажуть інженери NASA.

[ + – ] Астронавтам знадобляться скафандри для польових досліджень Фото: SciTechDaily

Якщо астронавтам знадобиться досліджувати цікаві місця, вони надягнуть скафандри і вийдуть назовні для збору зразків.

Кіборги можуть мати біонічні протези або екзоскелети, що носяться, які допоможуть переміщатися ним по поверхні Марса швидше. Також знизиться витрати на обладнання всюдиходів.

Їжа та питво на Марсі

Вода матиме вирішальне значення для колонізаторів Марса, починаючи від сільського господарства, до виробництва палива. На Червоній планеті немає води в рідкому стані, вона є на планеті у вигляді підповерхневого льоду в декількох місцях. Тобто для того, щоб отримати воду на Марсі, знадобиться важка техніка, щоб відкопати лід.

Ще складніші справи з їжею на Червоній планеті.

"Ми можемо відправляти запаси їжі для астронавтів на МКС або навіть місячну станцію. Але якщо ми хочемо створити довгострокове поселення на Марсі, нам знадобляться космічні ферми", — каже директор дослідницького центру систем контрольованого середовища в Університеті Гвельфа Майкл Діксон.

NASA вже займається вирішенням цього питання, і стверджує, що сільське господарство на Марсі "цілком можливе".

"Марсіанський ґрунт містить необхідні поживні речовини для рослин, а це означає, що ми можемо побудувати ферми на місці", — зазначають американські експерти.

[ + – ] З водою та їжею на Марсі буде складно Фото: Max Rymsha

Кіборги можуть вижити з меншим запасом води та їжі, в чому полягає їхня ще одна перевага. І такі розробки вже існують.

Ще в 2013 році компанія з Японії Takram зайнялася створенням штучних органів, які могли б усувати зневоднення. Система дозволяє збирати більше води з повітря, а також утримувати більше вологи всередині організму.

Носові вкладиші перетворюють вологу з повітря, що вдихається, у воду, а інші імпланти в нирковій і травній системах зменшують втрату рідини. Спеціальний комір на шиї астронавтів дозволить запобігти потовиділення, поглинаючи тепло людського тіла та перетворюючи його на електрику.

У компанії кажуть, що система дозволить людині випивати лише 0,1 склянки води на день і при цьому не страждати від зневоднення.

Майбутнє людства за кіборгами?

Загалом, життя на Марсі буде простішим для кіборгів, які будуть обладнані системами, що дозволяють адаптуватися до суворого довкілля. Але спершу, за словами вчених, необхідно з'ясувати, чи є життя на Марсі.

"У найближчому майбутньому нам потрібно зосередитись на роботизованих дослідженнях Марса, щоб дати точну відповідь про наявність там життя, перш ніж відправляти туди людей", — вважає професор фізики з Лабораторії космічних досліджень Малларда у Каліфорнійському університеті Ендрю Коутс.