Из плоти, крови и железа. Профессор из Кембриджа утверждает, что Марс колонизируют киборги

Исследователи говорят, что люди могут приспособиться к жизни на Красной планете, но при этом станут совсем другим видом.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Перед началом освоения Марса, перед человечеством стоит несколько важных задач, которые необходимо решить. Среди них строительство космического корабля, способного доставить экипаж на Марс, защита астронавтов от солнечного и космического излучения. Также мы пока не знаем, как жить на планете в условиях микрогравитации и с очень тонкой атмосферой, пишет Daily Mail.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Ведущий астроном Великобритании, заслуженный профессор Кембриджского университета Мартин Рис заявил, что решить все перечисленные проблемы можно, но при одном условии. Рис считает, что действительно покорить Марс смогут лишь киборги.

"У исследователей Марса будет огромный стимул модифицировать себя, так как очевидно, что люди плохо приспособлены к условиях на Красной планете. Они будут использовать все возможности, чтобы адаптироваться в новой среде. В течение одного или двух поколений колонизаторы Марса могут стать совершенно другим видом", – говорит профессор из Кембриджа.

"Сложно представить, каким симбиозом из плоти, крови и технологий станут эти люди, но если это произойдет, почти наверняка они будут бессмертны. В таком случае, киборги смогут совершать межзвездные путешествия, впадая в спячку на тысячелетия", – добавляет британский астроном.

Жизнь в условиях микрогравитации

Одной из главный проблем для марсианских поселенцев будет поддержание своей физической форма и здоровья. Исследователи говорят, что адаптация к совершенно другому гравитационному полю может сказаться на пространственной ориентации, глазо-ручной координации и равновесии.

Кости и мышцы астронавтов также могут атрофироваться из-за слабой гравитации.

"В условиях микрогравитации, жидкости в теле человека начнут перемещаться вверх к голове, что может повышать давление на глаза и вызывать проблемы со зрением. Также экипажи могут столкнуться с повышенным риском образования камней в почках из-за обезвоживания и потерю кальция из костей", – заявляли в NASA.

На данный момент есть несколько способов решить эту проблему, среди которых устройства искусственной гравитации и вибрационные платформы, которые помогут организму регенерировать кости и мышцы.

В случае с киборгами, такие проблемы могут быть решены быстрее. Люди могут быть оснащены стальными пластинами под кожей, чтобы лучше защищать внутренние органы.

Марсианский климат

Марс находит дальше от Солнца чем Земля, поэтому температура на планете намного ниже. На Красной планете температура может падать до невероятных — 128°C, при этом самая низкая температура на Земле составляет — 88°C.

Скафандры NASA нового поколения уже рассчитаны на такие экстремальные температуры. Экипировка может выдержать — 156°C в тени и до 121°C на солнце.

[ + – ] Скафандры могут выдерживать высокие и низкие температуры, но затрудняют передвижение по поверхности планеты. Фото: Daily Mail

В это же время, киборги могут быть оборудованы подобными технологиями, но уже имплантированными прямиком в их тела, например, в виде экзоскелетов.

Дышать на Марсе

Как известно, атмосфера на Марсе разительно отличается от земной, она очень тонкая и в ней преобладает углекислый газ.

"Для людей углекислый газ, в высоких концентрация, представляет смертельную опасность. На Земле этот газ составляет меньше 1% атмосферы, но на Марсе – это рекордные 96%", – говорит эксперт по геологии из Университета Флориды Эми Уильямс.

Для того, чтобы астронавты не задохнулись на Марсе, скафандры NASA оборудованы портативной системой жизнеобеспечения.

"Такая система выглядит как рюкзак, который носят за спиной астронавты во время выхода в открытый космос. Система дает астронавтам кислород, удаляет углекислый газ и другие токсичные газы, а также регулирует влагу в скафандрах", – объясняют в NASA.

Как и в случае с экстремальными температурами, киборги могут решить эту проблему с помощью имплантированных в их тела устройств. Например, встраиваемые в их тела дыхательные аппараты, которые отфильтровывают CO2 и обеспечивает организм кислородом.

Путешествия по планете

В планах у NASA объединить марсианский дом и средство для передвижения в одном марсоходе.

"Герметичный вездеход будет иметь внутри все, что нужно астронавтам для жизни и работы на протяжении нескольких недель. Они смогут путешествовать на десятки километров от места высадки и при этом оставаться в комфортных условиях", – говорят инженеры NASA.

[ + – ] Астронавтам понадобятся скафандры для полевых исследований Фото: SciTechDaily

В случае, если астронавтам понадобится исследовать интересные места, они наденут скафандры и выйдут наружу для сбора образцов.

Киборги могут иметь бионические протезы или носимые экзоскелеты, которые помогут перемещаться им по поверхности Марса быстрее. Также снизятся затраты на оборудование вездеходов.

Еда и питье на Марсе

Вода будет иметь решающее значение для колонизаторов Марса, начиная от сельского хозяйства, заканчивая производством топлива. На Красной планете нет воды в жидком состоянии, она присутствует на планете в виде подповерхностного льда в нескольких местах. То есть для того, чтобы получить воду на Марсе понадобится тяжелая техника, чтобы откопать лед.

Еще сложнее обстоят дела с едой на Красной планете.

"Мы можем отправлять запасы еды для астронавтов на МКС или даже лунной станции. Но если мы хотим создать долгосрочное поселение на Марсе, нам понадобятся космические фермы", – говорит директор Исследовательского центра систем контролируемой среды в Университете Гвельфа Майкл Диксон.

NASA уже занимается решением этого вопроса, и утверждает, что сельское хозяйство на Марсе "вполне возможно".

"Марсианская почва содержит необходимые питательные вещества для растений, а это значит, что мы можем построить фермы на месте", – отмечают американские эксперты.

[ + – ] С водой и едой на Марсе придется сложно. Фото: Max Rymsha

Киборги могут выжить с меньшим запасом воды и еды, в чем заключается их еще одно преимущество. И подобные разработки уже существуют.

Еще в 2013 году компания из Японии Takram занялась созданием искусственных органов, которые могли бы устранять обезвоживание. Система позволяет собирать больше воды из воздуха, а также удерживать больше влаги внутри организма.

Носовые вкладыши превращают влагу из вдыхаемого нами воздуха в воду, а другие импланты в почечной и пищеварительной системах уменьшают потерю жидкости. Специальные воротник на шее астронавтов позволит предотвратить потоотделение, поглощая тепло человеческого тела и преобразовывая его в электричество.

В компании говорят, что система позволит человеку выпивать всего 0,1 стакана воды в день и при этом не страдать от обезвоживания.

Будущее человечества за киборгами?

В целом, жизнь на Марсе будет проще для киборгов, которые будут оборудованы системами, позволяющими адаптироваться к суровой среде обитания. Но сперва, по словам ученых, необходимо выяснить есть ли жизнь на Марсе.

"В ближайшем будущем нам нужно сосредоточиться на роботизированных исследованиях Марса, чтобы дать точный ответ о наличии там жизни, прежде чем отправлять туда людей", – считает профессор физики из Лаборатории космических исследований Малларда в Калифорнийском университете Эндрю Коутс.